Agenda : que faire à Lyon le week-end du 03, 04 et 05 août ?

Après une semaine éprouvante, il est temps de sortir, pour se distraire et se cultiver. Lyon Capitale a sélectionné pour vous une série d'événements pour profiter pleinement de votre week-end, en famille ou entre amis.

Chaude ambiance place de la Comédie

Le vendredi soir et le samedi soir, la chaleur ne redescendra pas place de la Comédie avec le Festival du Péristyle de l’Opéra avec le groupe SuperGombo et ses musiques Afrofunk. Il y a aura trois sessions à 19h, 20h15 et 22h.

Vendredi 03 et samedi 04 à partir de 19h place de la Comédie - Gratuit

D’un monde à l’autre

Pour les passionnés – mais aussi les curieux - du monde asiatique, l’Effet Mer vacances urbaines expérimentales, place Bellecour, organise ce samedi de 10h à 22h « l’Asie aux portes de Lyon ». Une belle journée de découverte du monde asiatique.

Samedi 04 de 10h à 22h au 1 place Bellecour - à partir de 6€

Des murs chargés d’histoire

Pour éviter la chaleur, quoi de mieux que de se réfugier dans la fraîcheur de la Basilique de Fourvière ce samedi à 14h30 pour participer à une visite à thème et découvrir la grande histoire de ce lieu. Offrande conseillée, 7€ par personne

Samedi 04 à 14h30 dans le chœur de la Basilique de Fourvière - Gratuit

Bercé par les étoiles

La nuit des étoiles aura lieu ce week-end partout en France. C’est une chance unique d’observer les pluies d’étoiles filantes dans le ciel lyonnais. Cette année, le Cala de Vaulx-en-Velin vous donne rendez-vous à partir 15h aux parcs du Vallon et François Mitterrand pour des conférences et des observations du ciel.

Samedi 04 à partir de 15h aux parcs Vallon et François Mitterrand de Vaulx-en-Velin - Gratuit

Traverser les siècles

Le week-end et les vacances, ce ne sont pas que du repos. C’est aussi de l’occasion de découvrir ou redécouvrir la ville de Lyon avec un jeu de piste : le Trésor des Templiers. Rendez-vous dimanche place Bellecour à 14h.

Dimanche 05 à 14h place Bellecour - Gratuit pour les -7ans, 8€ pour les 7-10 ans et 10€ pour les +10 ans.