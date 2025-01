Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles boutiques lyonnaises à découvrir en janvier

Passer l’hiver au chaud

Créée par Antoine Robin, jeune entrepreneur bouillonnant, la marque L’Hiver vient tout juste de poser ses valises à Lyon, pour quelques mois seulement. Ici, écharpes, bonnets et gants sont les stars des lieux. Fabriqués à la main en laine et angora écossais, ils se déclinent en pas moins de quatre-vingts couleurs ! Le choix s’annonce cornélien d’autant que les coloris sont tous plus pimpants les uns que les autres. N’hésitez pas à en acheter plusieurs, à les assortir, les décliner, les dépareiller… Pour ceux qui en veulent toujours plus, vous trouverez aussi gilets sans manche, tours de cou, chaussons, mitaines et manchettes… On apprécie tout particulièrement la qualité des produits, le procédé artisanal de fabrication et le respect du bien-être animal, qui sont des valeurs phares de la marque.

L’Hiver par Antoine Robin – 9, rue Grenette, Lyon 2e. Jusqu’à fin avril.

Ambiance champêtre

Si vous cherchez la boutique Les Imparfaits, sachez qu’elle a juste déménagé à quelques pâtés de maisons, rue de la Charité. Dans ce nouvel espace joyeux et coloré, on continue de faire la part belle aux fleurs françaises et de saison, et d’accueillir tous les amateurs de bouquets champêtres et déstructurés. Si vous craquez pour les fleurs séchées, vous en trouverez aussi, sous forme de bouquets et de ravissantes couronnes murales ou de tête. Sans oublier une belle proposition de plantes et d’objets de décoration : bougies, vases, céramiques, pièces chinées… Quant à ceux qui aiment mettre la main à la pâte, ils auront l’occasion de créer leurs propres compositions à l’occasion d’ateliers floraux régulièrement proposés.

Les Imparfaits – 56, rue de la Charité, Lyon 2e

Pause gourmande

À deux pas de la place Carnot, un nouveau salon de thé attire l’œil : Jasmin. Poussez la porte et vous voilà plongé dans l’atmosphère cosy des lieux. Couleurs douces, jolis cadres au mur, plantes vertes et livres posés de-ci de-là, accueil chaleureux… ici, on se sent un peu comme à la maison. En cas de petite faim, craquez pour les pâtisseries généreuses ou les propositions salées telles que mezzés, feuilletés, sandwiches aux falafels ou poulet pané… Le tout est concocté sur place avec générosité par Jouliana, la maîtresse des lieux, qui s’inspire de la cuisine de son pays d’origine, la Syrie. Côté boissons, craquez pour la citronnade ou la limonade faites maison, à moins que vous n’optiez pour un cappuccino chocolat chantilly, ou un thé Les Thés sur terre ou Dammann Frères. Vous allez aimer vous attarder…

Jasmin salon de thé – 29, rue Franklin, Lyon 2e

Bijoux tendance

Après Lille et Reims, Babouchka vient tout juste d’ouvrir une boutique lyonnaise. L’objectif de cette jeune marque : proposer une belle sélection de bijoux tendance à prix doux. Dans ce cocon aux couleurs poudrées et à l’univers feutré, vous découvrirez un large choix de bagues, colliers, bracelets et piercings, le tout en acier inoxydable ou plaqué or, sans oublier quelques accessoires pour cheveux. Coup de cœur pour le bar à charm’s qui vous permet de personnaliser votre bijou avec les “gris-gris” de votre choix : cœurs, animaux, pierres, perles… Sur place, vous aurez aussi le plaisir de retrouver les bijoux de petits créateurs français qui ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux, tels que Nébuleuse, Orphée, YAY Paris… Tendance on vous a dit !

Babouchka – 35, rue de Brest, Lyon 2e