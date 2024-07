Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par la rédaction

FLEUR & Compagnie

Pour le plus grand bonheur de toutes les jeunes – et moins jeunes – fashionistas lyonnaises, la marque FLEUR & Compagnie vient tout juste d’ouvrir dans le centre commercial Westfield La Part-Dieu. Créée il y a deux ans par l’influenceuse Fleur Fratacci, elle a déjà fait ses preuves en ligne mais aussi dans ses deux premières boutiques à Cagnes-sur-Mer et Lille. Robes, hauts, combinaisons, chaussures, bijoux…

Les accessoires et pièces de prêt-à-porter sont gais et colorés, avec un petit côté mi-chic, mi-décontracté, et s’imposent comme des indispensables de votre garde-robe. Aucun risque de se lasser : les collections sont fréquemment renouvelées, et affichent des prix plus que doux. Ne tardez pas, il y a déjà la queue…

FLEUR & Compagnie – Centre commercial Westfield La Part-Dieu, Lyon 3e

Horlogerie de luxe

Après Paris, Strasbourg et Monaco, la maison florentine Panerai pose ses valises en plein cœur du carré d’or lyonnais, rue des Archers. Tons d’un bleu profond et luminescents, matériaux contemporains… Tout dans cette boutique reflète l’ADN de la marque : luxe, savoir-faire, innovation et patrimoine. En pénétrant dans cet écrin élégant, les clients auront le plaisir de vivre une véritable expérience immersive à la découverte des iconiques du célèbre horloger et de son subtil alliage entre la technologie suisse et le design italien.

Panerai – 8, rue des Archers, Lyon 2e

Accepter et sublimer ses boucles

Avis à tous ceux et celles qui ont les cheveux bouclés, ondulés, frisés ou crépus ! Après avoir investi les pentes de la Croix-Rousse, La Belle Boucle Studio s’installe en Presqu’île.

Sur place, vous trouverez un salon de coiffure où l’on prendra soin de vos bouclettes, après un diagnostic capillaire personnalisé. Sans oublier l’espace boutique, pour faire le plein de produits naturels et d’accessoires qui vous aideront à sublimer vos boucles à la maison. Laissez-vous guider par les conseils de l’équipe afin de faire votre choix parmi les trente-cinq références écoresponsables présentes, dont la marque – magique – La Belle Boucle.

La Belle Boucle Studio – 31, rue Victor-Hugo, Lyon 2e – Ouverture courant juillet

Design d’intérieur

Pierres apparentes, arcades majestueuses, grandes ouvertures et belle hauteur sous plafond… C’est dans un superbe bâtiment néoclassique en bordure de la place Bellecour, que la marque Cinna installe son premier showroom lyonnais…

Conçue pour évoluer au fil du temps, la scénographie à la fois épurée et chaleureuse invite les amateurs d’esthétique et de design à une découverte des collections de la marque et de ses pièces phares. Chacun pourra apprécier le savoir artisanal extrêmement qualitatif des objets design et du mobilier contemporain, tous fabriqués dans l’Ain, dans les propres usines du groupe.

@baltiaphotos

Cinna outdoor expose sa gamme extérieur dans l'espace partenaires des Nuits de Fourvière (Canapé ottoman designer : Noé Duchaufour-Lawrence)

Cinna – 2, rue du Colonel-Chambonnet, Lyon 2e