Shopping connecté dans les boutiques lyonnaises

Lyon Capitale a concocté une sélection d’objets connectés à la fois amusants et apaisants dans les boutiques lyonnaises.

• Enceinte flottante

Il n’y a rien de plus réconfortant que de tremper dans un bon bain chaud tout en écoutant de la musique. Grâce à l’enceinte flottante Mino X, il devient beaucoup plus facile de sélectionner sa playlist favorite tout en ayant les doigts mouillés. Ce petit bijou de technologie est la plus petite enceinte Bluetooth flottante au monde. D’une puissance sonore de 3W, elle dispose d’une autonomie de trois heures qui en fait le compagnon idéal pour le bain ou la piscine. Le micro rend possible une communication téléphonique main libre et la fonction selfie permet quant à elle de déclencher l’appareil photo de votre smartphone. Grâce à sa technologie stéréo TWS, Mino X peut être jumelée et ainsi doubler sa puissance sonore.

Enceinte flottante Bluetooth Mino X – 39,90 €, disponible chez Benoit Guyot, 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

• Des écouteurs à réduction active de bruit

Difficile d’écouter de la musique dans le métro ? La marque Bose met son savoir-faire technologique au service d’écouteurs sans fil qui permettent une forte réduction des bruits environnants. Sur ce plan, les QuietComfort® Earbuds II vont encore plus loin que la génération précédente grâce à la technologie Bose CustomTune. Selon la marque, l’effet est particulièrement sensible sur les sons extérieurs traditionnellement les plus difficiles à annihiler, notamment les voix. L’utilisateur peut par ailleurs opter pour le mode Quiet qui le coupe totalement du monde environnant.

Bose QuietComfort® Earbuds II – 299,99 €, disponible dans les magasins Fnac de Lyon

• Un robot à la fois drone et jouet

Sa silhouette ressemble aux robots envoyés sur Mars pour photographier la planète rouge. Le drone DJI RoboMaster S1 est très innovant dans le domaine de la robotique. Il cumule à la fois des fonctions de drone et de jouet pour les grands enfants. Le RoboMaster embarque énormément de modes ludiques pour une expérience de jeu qui plaira à tout le monde. Livré en kit, vous devrez l’assembler vous-même. Le drone est équipé d’une caméra, supportée elle-même par une nacelle. Il possède également un canon “blaster” pouvant envoyer des billes en gel, mais aussi un faisceau laser de leds, ainsi que des roues lui donnant la possibilité de réaliser des mouvements futuristes.

DJI RoboMaster – 549 €, disponible chez DJI, 4, rue du Président-Carnot, Lyon 2e

• Cage de Faraday pour smartphone

C’est l’Ovni de cette liste. Il s’agit d’un objet pas vraiment connecté mais qui concerne un outil technologique que nous tenons chaque jour entre nos mains : le smartphone. Stolp est une cage de Faraday, une technologie garantissant qu’une fois les téléphones placés à l’intérieur du boîtier, aucun signal téléphonique, wifi, 5G… ne peut entrer. Le but ? Se déconnecter totalement de ses mails professionnels, des réseaux sociaux et de toutes les notifications qui nous font sortir sans cesse notre smartphone de la poche.

Boîtier Stolp – 45,95 €, disponible chez Blush à Lyon 2e et Lyon 6e

• Tee-shirt musical

Cela ressemble au cadeau parfait à offrir lors d’une fête d’anniversaire pour surprendre les convives sans se ruiner. Le tee-shirt LED comporte des barres lumineuses qui réagissent au son de la musique. Celles-ci s’animent différemment selon le style musical du morceau écouté dans la pièce. Évidemment, c’est un tee-shirt dont il faut prendre soin : il est possible de débrancher la partie électronique, mais il est nécessaire de le laver à la main. Les lumières sont alimentées par 4 piles AAA (non fournies).

Tee-shirt LED – 14,95 €, disponible chez Pearl, 17, rue de la République, Lyon 2e