Le trafic aérien suspendu pendant 2h30 à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

Le trafic aérien a été suspendu pendant 2h30, ce mardi 25 octobre matin à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en raison d'une "vérification de sûreté". De nombreux vols ont été retardés.

Le trafic aérien a été anormalement interrompu ce mardi matin et plus d'une dizaine de vols ont été retardés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Depuis 8 heures ce matin et pendant 2h30, les passagers en partance et à l'arrivée de l'aéroport ne pouvaient ni embarquer ni débarquer, en raison d'une "vérification de sûreté".

Un bagage cabine abandonné

Alertée, la direction a pris la décision de suspendre la quinzaine de vols en partance, pendant plus de 3 heures. Un bagage cabine abandonné au bord d'un vol est à l'origine de la perturbation des vols. Le trafic a finalement pu reprendre aux environs de 11 heures.