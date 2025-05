Quoi de neuf à Lyon ?

Notre sélection des nouvelles adresses lyonnaises

Prendre soin de son corps

Créés par l’entrepreneuse et influenceuse Constance de Schompré, Les Studios & Cafés The New Me rencontrent un succès qui ne se dément pas. Après de nombreuses ouvertures à Paris et sur tout le territoire, une troisième adresse lyonnaise entièrement dédiée à la pratique du Reformer Pilates vient de voir le jour quai des Célestins. Fondée sur une approche globale du bien-être, cette pratique aide à renforcer les muscles profonds, à corriger la posture et sculpter la silhouette. Décoré avec soin, cet espace de 150 m2 s’envisage comme un véritable lieu de vie avec un shop, un bar à latte et une feel good room, histoire de prolonger les moments de détente. Un studio chaleureux et raffiné, dédié à la forme et la sérénité, et qui vous aidera à faire le plein d’énergie !

Studios & Cafés The New Me – 9, quai des Célestins, Lyon 2e

Coffee bar gourmand

Le plus difficile, chez Homie, c’est de choisir le moment où l’on veut y aller. Le matin pour un petit café, à midi pour un déjeuner généreux, le soir autour d’assiettes à partager et de tapas faites minute, ou encore le week-end pour un brunch gourmand, le tout à prix doux… Ici, les plats sont faits maison à base de produits locaux et de saison, les recettes exécutées de main de maître par deux chefs cuisiniers… Sans oublier une belle proposition de softs et une sélection pointue de vins et de bières. L’ambiance est décontractée à souhait, la playlist canon et la déco joyeuse. Sans oublier toute une série d’événements organisés régulièrement : dîners à thème, dégustations, DJ sets, expos, friperies éphémères, flash tattoos. Un lieu comme on les aime, où l’on se sent un peu comme à la maison.

Homie – 1, rue Désirée, Lyon 1er

Pause bien-être

Après Paris et le sud de la France, Seasonly ouvre un nouvel espace entièrement dédié à la beauté et la détente, à deux pas de la place des Jacobins. L’objectif du studio : offrir une pause bien-être tout en démocratisant l’accès aux soins du visage. Dans ce cadre cosy et feutré, on vous propose, à prix doux, des soins de trente minutes ou une heure, mêlant formules naturelles et massages exclusifs inspirés de techniques éprouvées telles que le kodibo, le face sculpting ou encore le drainage lymphatique. Évidemment, chaque soin est personnalisé, grâce au diagnostic réalisé par les expertes facialistes. Le résultat ? Lissée et repulpée, votre peau retrouvera éclat et énergie. N’hésitez pas à tester l’offre de soins avec vos proches, en duo ou en trio, ou à prendre un abonnement, histoire d’instaurer un rituel bien-être chaque mois.

Seasonly – 4, rue Childebert, Lyon 2e

Nos amis les bêtes

Si vous aussi vous êtes dingue de votre animal de compagnie, direction la toute nouvelle boutique Chami. Ici, on cultive l’amour des chats, des chiens… et des lapins ! Sur place, vous trouverez tout ce qu’il y a de mieux pour prendre soin de votre fidèle compagnon, le nourrir, le dorloter, l’habiller… Croquettes, friandises, litières, jouets, arbres à chat, coussins, petits vêtements… Les produits sont de qualité, ultra lookés et dénichés auprès de fournisseurs haut de gamme essentiellement européens. Cerise sur le gâteau : un studio photo vous attend, afin de vous immortaliser avec votre animal de compagnie préféré.

Chami – 26, rue de la Charité, Lyon 2e