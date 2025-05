La Licra apporte son soutien à la jeune femme dont le voile a été arraché à Lyon 

Après l’agression d’une jeune femme voilée le 4 mai dernier, la Ligue contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra) dénonce "l'ensauvagement du débat public" conduisant "à un climat de violence de plus en plus délétère."

Après l’agression dont a été victime une femme voilée le 4 mai dernier dans le quartier de la Part-Dieu (3e arr.), la Ligue contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra) d’Auvergne-Rhône-Alpes a réagi sur ses réseaux sociaux vendredi 9 mai, dénonçant "l’ensauvagement du débat public" qui conduirait "à un climat de violence de plus en plus délétère." Et d’ajouter : "La Licra condamne avec la plus grande fermeté l'agression raciste antimusulmane dont a été victime une jeune femme dans le quartier de la Part-Dieu dimanche 4 mai."

Pour rappel, la victime assure que son voile lui aurait été arraché par une dame à l’arrêt du tramway T1 avant de la pousser par terre. Le parquet de Lyon a depuis ouvert une enquête du chef de "violences aggravées." Les investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale.

La Licra estime par ailleurs qu’il est "temps que les pouvoirs publics, comme l'ensemble de nos concitoyens, réagissent et refusent la généralisation du repli identitaire et de la brutalité."