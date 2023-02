Lyon : incivilités au McDonald's, "trop tôt pour établir un bilan"

Les vols de vaisselle réutilisable au McDo se multiplient. Comment à Lyon, les McDo font-ils pour calmer les ardeurs des clients?

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les enseignes de restauration rapide accueillant plus de 20 personnes sur place ont pour obligation de proposer de la vaisselle réutilisable et non plus des emballages jetables, conformément à la loi anti-gaspillage 2020. A Lyon, les fast-food McDonald's se sont conformés à la loi, à l'instar de celui d'Hôtel de Ville.

Contacté, Gérard Touilloux, à la tête de 18 restaurants McDonald's dans l'Est lyonnais, soit plus de 10% du total des établissements de la marque de restauration rapide américaine en Auvergne-Rhône-Alpes, évoque qu'"il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan". En effet, même s'il constate des vols, "il n'y a pas de quoi s'inquiéter" confie-t-il. L'effet de nouveauté intéresse les clients, c'est ce que confirme Christophe Chapuis, gérant de 10 franchises McDonald's dans la métropole de Lyon, dont celui de Bellecour : "une fois que tout le monde aura sa vaisselle collector Mcdo chez lui, il y aura moins de vols".

De la musique classique dans les McDonald's ?

En France comme ailleurs, certaines enseignes utilisent des stratagèmes, parfois insolites, pour réduire les actes d'incivilité. Dans un McDonald's à Wrexham, dans le Pays de Galles, les équipes mettent de la musique classique, au rythme des "Quatre Saisons" de Vivaldi ou encore la "5e symphonie" de Beethoven. Le restaurant cherche à apaiser les esprits pour réduire les agressions dont certains membres du personnels sont victimes. A Lyon, le franchisé Gérard Touilloux ne compte pas appliquer cette méthode dans ses restaurants.