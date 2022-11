Lyon : grande brocante solidaire les 19 et 20 novembre

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organise une grande brocante solidaire les 19 et 20 novembre, au Palais des sports à Lyon.

Idéale pour préparer ses achats de Noël, la grande brocante annuelle du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri revient au Palais des sports de Lyon les 19 et 20 novembre prochains. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus chaque année à l'événement et plus de 300 bénévoles sont mobilisés. Durant deux jours, les visiteurs pourront faire leurs emplettes sur du mobilier neuf et de seconde main : meubles, matériel électronique, vaisselle, outils bricolage et jardinage, livres, jeux, décoration, bijoux, vélos, instruments de musique, textiles, chaussures, maroquinerie...

La lutte contre la précarité

Plus qu'une simple brocante, cette dernière est organisée par le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Les nombreux articles mis en vente ont été confectionnés par les bénévoles et salariés en insertion professionnelle. "Les bénéfices de ces journées d’entraide constituent un vrai soutien aux actions d’accompagnement que mène Le Foyer auprès de ces personnes", souligne le Foyer.

