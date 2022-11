Lyon : et la meilleure baguette du Rhône est ... ?

La 13e édition du prix de la Meilleure baguette de tradition du Rhône revient ce jeudi 2 novembre à l'Hôtel de Ville de Lyon. Le prix du meilleur croissant récompensera également un boulanger.

Qui succédera à Nicolas Hampartzoumian, boulanger vainqueur de la dernière édition du prix de la Meilleure baguette de tradition du Rhône ? Cette année, ils sont une quarantaine en lice pour concourir au prix de la Meilleure baguette tradition du Rhône, contre 30 pour le meilleur croissant. Organisée par la Maison de la boulangerie Loire-Rhône, depuis 13 ans, un boulanger se voit recevoir le prix de la meilleure baguette de pain, et depuis trois éditions, le prix du meilleur croissant du Rhône.

Trois baguettes de pain à remettre

Les participants devront remettre trois baguettes traditions, entre 10 h et 13 heures à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Les huit membres du jury, partenaires du concours, l'ancien lauréat 2021, deux professeurs de boulangerie, ou encore un ancien artisan, se réunissent entre 13 h et 17 heures pour débattre du meilleur croissant et de la meilleure baguette.

"C'est un pain qui doit se vendre tous les jours dans leurs boutiques" , précise Eric Amieux, président de la Maison de la boulangerie Loire-Rhône.

Les critères stricts de sélection

Comme à l'école, les candidats sont notés sur une note sur 20. Leurs baguettes seront notées en fonction de l'aspect de la mie, de la cuisson, du goût, sur l'aspect général de la baguette ainsi que sur l'aspect croustillant.

Mais les candidats devront respecter certaines consignes à la lettre : la baguette ne doit pas avoir été congelée, ni contenir d'additif, la farine doit être de la T65, la baguette ne doit pas contenir plus de 18 g de sel par kilo de farine, la cuisson doit être faite dans un four à sol et la baguette doit mesurer entre 45 et 50 cm et peser entre 250 et 280 g.

A la clé : deux chèques de 500 euros, dont un offert par le club Rotary Lyon Nord. La remise des prix se fait à partir de 17 h 30 à l'Hôtel de Ville, en compagnie de tous les candidats.

