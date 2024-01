L'Asvel s'impose largement à Boulogne et conserve sa 3e place

Les Villeurbannais se sont imposés assez largement 79-103 sur le parquet de Boulogne-Levallois, la lanterne rouge du championnat.

Il n'y aura pas vraiment eu de match ce dimanche après-midi entre les Mets et l'Asvel. Les Rhodaniens se sont imposés tranquillement 103-79 sur le parquet de Boulogne-Levallois pour le compte de la 20e journée du championnat Elite.

Mike Scott (20 points), Youssoupha Fall (14 points et 11 rebonds) et Joffrey Lauvergne (15 points) ont dominé le match face à l'ancienne équipe de Victor Wembanyama. Les hommes de Pierric Poupet ont également profité de la justesse d'Edwin Jackson et de Noam Yaacov pour prendre le large en deuxième période.

Encore oit Youss ! ⚒️@youssoupha019 élu MVP du match avec son double-double ! 👑 #LDLCASVEL pic.twitter.com/R8CnV85IMv — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 21, 2024

Un résultat qui fait du bien au club de Villeurbanne, quelques jours après une nouvelle défaite en Euroligue face à Bologne. Ce succès permet à l'Asvel de conserver sa troisième place du championnat derrière Monaco et Bourg-en-Bresse.