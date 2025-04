ZTL à Lyon : Génération Aulas demande la publication "sans délai" des résultats de la consultation citoyenne 

Le collectif de soutien à la candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales de 2026 demande le report "immédiat" de la ZTL ainsi que la publication des résultats de la consultation citoyenne.

"Derrière les façades vertes, toujours plus d’opacité." Mobilisé derrière Jean-Michel Aulas pour les prochaines élections municipales de 2026, le collectif tance une nouvelle fois le projet de Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île à Lyon. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 23 avril sur ses réseaux sociaux, Génération Aulas dénonce en effet un projet mené "à marche forcée" par la Métropole de Lyon et exige son report "immédiat."

Une "pseudo-consultation" de 21 jours

Autre point de tension : les résultats de la consultation citoyenne lancée en juin dernier. Le collectif juge que cette dernière n'est qu'une "pseudo-consultation" réalisée en "21 jours chrono." Et d’ajouter : "Le minimum légal. Le maximum de mépris." Les membres de Génération Aulas demandent par ailleurs la publication "sans délai de la synthèse des avis citoyens" alors que cette dernière est "introuvable."

"Le chiffre est là : plus de 65 % d’avis défavorables. La réalité aussi : commerçants à bout de souffle, riverains pénalisés, mobilité disloquée. Et face à cela ? Un silence organisé. Ce n’est plus de l’urbanisme. C’est une méthode. Celle d’un pouvoir qui décide seul corrige à la marge et passe en force", lance encore le collectif. Une solution subsiste à ses yeux, le pacte métropolitain avancé par leur candidat.

Un pacte métropolitain comme solution ?

Ce dernier s’articulerait en États généraux des mobilités dès 2026, indique le collectif, avec l’instauration d’un conseil garantissant un "dialogue permanent" et un "pilotage partagé." Une possibilité qui aurait pour principe la "neutralité modale" : "Chaque mode de transport a sa place. Zéro dogme. Zéro stigmatisation", assure Génération Aulas.

Il conclut : "Oui à la transformation, non au passage en force. Oui à une écologie à bon usage, non à la punition. (…) Il est temps d’écouter. Redonnons la parole. Reprenons le cap."