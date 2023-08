Week-end du 15 août : l’A7 vers Lyon chargée, circulation difficile à partir de mercredi après-midi

Une nouvelle journée sera chargée sur les routes et notamment l'A7. La circulation en direction de Lyon sera plus compliquée à partir de ce mercredi 15 heures.

Après ce long week-end prolongé, l’A7 sera à nouveau chargée mercredi 16 août. “Dans le sens des retours, la circulation sera difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen notamment sur l’A7 et l’A8”, précise Bison Futé.

Eviter l’A7 à partir de 15H

Bison Futé conseille ainsi d’éviter certains grands axes dans l’après-midi, comme les autoroutes A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 20h et A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 12h et 19h.

Depuis les Alpes et l’Italie vers la région lyonnaise, la circulation sera saturée entre 12h et 20h.

Journée classée rouge ce vendredi

Après l’accalmie des prochains jours, le trafic sera à nouveau “très dense” dans le sens des retours à partir du vendredi 18 août. Cette journée est classée "rouge" en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l’arc Méditerranéen, indique Bison Futé. Dans le sens des retours, il est conseillé d’éviter à nouveau l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 23h.

