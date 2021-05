Week-end de la Pentecôte : beaucoup de monde attendu sur la route du retour à Lyon ce lundi 

Comme pour le départ en week-end, vendredi 21 mai, Bison Futé annonce beaucoup de monde sur les routes de la région ce lundi. Il faudra être patient pour rentrer à Lyon, la journée a été placée en "orange".

Vendredi et samedi la route des départs pour ce week-end de trois jours était très chargée. De nombreux bouchons s’étaient notamment formés sur l’A7 en direction du Sud, il devrait en aller de même ce lundi, mais dans le sens du retour sur Lyon. Bison Futé a placé la journée en "orange" et conseil aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11 heures à 17 heures, période à laquelle le trafic devrait être le plus dense.