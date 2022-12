Vols et agression sexuelle dans un Ehpad à Lyon

Un quinquagénaire de Villeurbanne a été placé en garde à vue pour agression sexuelle, vol et violation de domicile.

Jeudi aux alentours de 22 heures, un individu s’est introduit dans un Ehpad dans le 6e arrondissement de Lyon. Il aurait agressé sexuellement une résidente et volé plusieurs personnes.

Selon les informations du Progrès, l’homme aurait d’abord tenté d’entrer dans la résidence Duquesne sans succès. Finalement, il serait parvenu à ses fins en s’introduisant dans le bâtiment par une issue de secours.

Le quinquagénaire a donc dérobé des bijoux, de l’argent et des téléphones à des résidents et des soignants. Pour finir, il s’est permis d’embrasser une résidente malgré ses protestations. La police a été appelée par le personnel. L’homme est retrouvé peu de temps après en possession des objets volés. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été lancée.