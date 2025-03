Une arrestation jugée abusive aurait provoqué la colère de plusieurs individus à Rillieux-la-pape, mercredi 26 mars, en fin de soirée, qui ont ensuite incendié plusieurs voitures.

Des scènes de violences ont à nouveau eu lieu dans le quartier de la Velette, mercredi 26 mars, aux alentours de 23 heures. Des feux de voitures et poubelles ont nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du Rhône et d'importants moyens policiers (BAC, CRS, BST...) ont été déployés pour calmer la situation, selon les informations du Progrès. La colère des jeunes individus aurait été provoquée par deux nouvelles arrestations, dont un mineur, survenues plus tôt, dans l'après-midi.

Au cours de cette soirée, au moins cinq véhicules ont été incendies, avenue Général Leclerc. Un tractopelle a également été pris pour cible et enflammé. Les individus ont également détruit une caméra de vidéo-protection.

Mardi 25 mars, déjà, une vingtaine d'individus cagoules et armés de cailloux avaient été repérés dans le quartier, nécessitant l'intervention de plusieurs équipes de police. La semaine passée aussi, des jeunes avaient encerclé une voiture de police et brisé les vitres du véhicule.

