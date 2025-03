Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet visé par des tags menaçants

Des tags menaçants visant le maire de Rillieux-la-Pape ont été découverts mercredi 12 mars dans le quartier de la Ville nouvelle.

Le maire Horizons de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet a été visé par des tags menaçants et injurieux découverts sur un équipement municipal mercredi 12 mars dans le quartier de la Ville nouvelle. Le maire a fait part de son intention de déposer plainte et d'interpeller à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon a apporté son soutien à l'élu local indiquant : "Aucune menace physique ou verbale n'est admissible." Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a également dénoncé "des propos intolérables et injustifiables".

"Les auteurs de ces insultes et menaces doivent être condamnés. Je ne cèderai jamais face à l’intimidation et à la peur. Mes proches et moi-même avons déjà été menacé par des trafiquants de drogue et je n'ai jamais reculé", a réagi Alexandre Vincendet sur Facebook ce jeudi.