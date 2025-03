La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite proposer 15 % de trains quotidiens supplémentaires d'ici fin 2026, mais doit encore attendre le feu vert du Sytral.

Et si "l’étoile ferroviaire lyonnaise" se rapprochait peu à peu de l'offre proposée pour les RER ? Les annonces du vice-président aux transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Frédéric Aguilera, en amont de l'assemblée plénière ce jeudi 27 mars, vont en tout cas dans ce sens.

Dès fin 2026, le territoire ferroviaire lyonnais devrait en effet connaître une hausse de 15 % des trains du quotidien, une cadence supérieure et une amplitude horaire élargie. Étudiée depuis un an avec la SNCF, cette proposition permettrait d'ajouter entre 80 et 90 trains par jour à l'offre existante.

Des trains toutes les 30 minutes

Il s'agit d'aménagements "dits RER niveau 1", selon l'élu. Des aménagements rendus possible grâce à une meilleure utilisation des rames existantes et une optimisation du parc ferroviaire. Les lignes de trains pourraient alors avoir une cadence d'une demi-heure, avec une amplitude de 5h30 jusqu'à 22 heures. "L'objectif pour 2035 est d'augmenter de 30 % le nombre de rames (+ 150). Il faut aussi mieux gérer l’utilisation de notre matériel existant. Ça pourrait permettre de rajouter 80 rames de trains en plus", ajoute Frédéric Aguilera.

"Nous tenons notre ambition et nous développons comme cela s’est jamais fait", se félicite le président d'Aura, Fabrice Pannekoucke. Les aménagements nécessaires à ce dispositif sont estimés à 20 millions d'euros. La Région a proposé au Sytral, il y a quinze jours, de couper la poire en deux. La réponse est attendue.