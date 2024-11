Violences faites aux femmes : la Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce le déploiement de ses boutons d'alerte

Les deuxièmes Assises de lutte contre les violences faites aux femmes ont permis la signature de deux nouveaux partenariats pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que ce lundi 25 novembre marquait la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé ses deuxièmes Assises de lutte contre cette forme de violence, vendredi 22 novembre. Avec la présence de professionnels et d'acteurs de terrain, ces Assises ont notamment été l'occasion de présenter les projets de Maisons des femmes, comme celle inaugurée ce lundi à Lyon.

Des tables rondes ont aussi été organisées sur trois sujets distincts : la position du monde de l'entreprise, les enfants co-victimes de violences conjugales et les modalités de leur prise en charge, et les violences sur les femmes en situation de handicap.

Par ailleurs, deux partenariats ont été signés par la Région au cours de ces Assises. L'un pour favoriser la mise à disposition gratuite de boutons d'alerte connectés pour les femmes victimes de violences, avec les CCAS de l'Isère et de' l'Allier. Le second pour mobiliser et faire converger les moyens d'Action logement et des associations régionales affiliées à la Fédération nationale Solidarité femmes. L'objectif est de faciliter l'accès des femmes à leurs droits et aux outils à leur disposition.

Plus de 950 boutons ont été cédés gratuitement par la Région AURA à 26 associations réparties dans tous ses départements. Aussi, 350 000 violentomètres ont été distribués aux lycéens et apprenants et, dans 37 lycées au total, 600 jeunes filles ont bénéficié de cours de prévention des agressions.

