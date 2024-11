Un programme type pour la Journée de vie active a été testée à Bourg-en-Bresse (Ain), mercredi 27 novembre, pour les jeunes décrocheurs.

La Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation régionale académique à l'information et à l'orientation (DRAIO) ont créé un programme type pour la création d'une Journée de vie active (JVA) afin de faciliter la transition entre la vie scolaire et professionnelle à destination des jeunes décrocheurs (16-25 ans).

Cette initiative initiée dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes et lancée à Bourg-en-Bresse (Ain), ce mercredi 27 novembre, s'est déroulée en deux temps. D'abord, une découverte de la "frise de la vie active", à l'école des technique et arts du cirque. Puis, l'après-midi, un rallye des démarches administratives (recherche d'un stage, demande d'aide au logement...) a été mis en place. En fin de journée, un diplôme en reconnaissance de l'engagement du participant a été distribué.

Cette journée type, à laquelle s'est associée la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l'Ain, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux démarches administratives, de promouvoir l'autonomie administrative et de favoriser les échanges entre les jeunes et les institutions partenaires de l'événement (CAF, CCAS, France Travail, Centre des Finances Publiques...). Des résultats aux expérimentations de cette journée seront ensuite remontés au niveau national pour une éventuelle généralisation.

