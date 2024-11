À Lyon, une Maison des femmes inaugurée à l'hôpital Edouard Herriot

Lundi 25 novembre s'est tenue l'inauguration de la Maison des Femmes de Lyon, un lieu dédié à l'accompagnement de femmes victimes de violence, installé au sein de l'hôpital Edouard Herriot.

A l'occasion de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Maison des Femmes de Lyon a été inaugurée ce lundi 25 novembre. Un espace unique installé au sein de l'hôpital Edouard Herriot, dédié à la prise en charge et à l'accompagnement des femmes victimes de violences.

"Un lieu d’accueil dédié aux femmes victimes de violences est désormais en place à Lyon, avec prise en charge par une équipe pluridisciplinaire permettant bilan, soins, orientation vers des structures adaptées en particulier associatives qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années auprès des victimes", explique Liliane Daligland, Présidente du collectif associatif Maison des femmes 69. Une initiative permettant de lutter contre des violences récurrentes, subies par près d'une femme sur trois selon l'Organisation Mondiale de Santé.

Des parcours personnalisés

Cette Maison des Femmes, co-portée par les HCL (hospices civils de Lyon) et le collectif associatif Maison des Femmes 69, permettra d'accueillir toutes les femmes victimes de violences physiques, verbales ou morales. Grâce à ce dispositif, elles pourront alors suivre un parcours personnalisé suivant leurs besoins. Parmi ceux proposés et coordonnés par les différents médecins, le parcours "violences", celui "mutilation sexuelle féminine", ou encore, le parcours "santé sexuelle et prévention."

Un lieu regroupant plusieurs compétences, médicales, médico-légales, psychologiques, juridiques et sociales, permettant d'accompagner, au mieux, toutes les victimes.

Une initiative saluée par le maire de la ville de Lyon Grégory Doucet, qui déclare "toute femme victime de violences, quelle que soit sa situation, son statut, sa condition, trouvera dans cette Maison des Femmes unique sur notre territoire la sécurité et l’apaisement dont elle a besoin. Elle sera un lieu de répit et de reconstruction auprès de professionnels médicaux et associatifs, unis et complémentaires."

