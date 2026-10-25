Actualité
Caméras
Le parcours « Premier Regard » propose aux jeunes du quartier des Brosses de réaliser un court métrage collectif. (Image d’illustration)

Villeurbanne : un atelier de cinéma pour les jeunes du quartier des Brosses

  • par Amaury Perrin

    • Du 26 au 30 octobre, des jeunes de 11 à 16 ans pourront s’initier à la création cinématographique à Villeurbanne. Organisé à la Serre de l’Autre Soie, le parcours "Premier Regard" leur propose de réaliser collectivement un court métrage pendant cette deuxième semaine de vacances.

    Comment passe-t-on d’une idée à un film ? Pendant cinq jours, le projet "Premier Regard" invite les jeunes du quartier des Brosses à découvrir les coulisses du cinéma, de l’écriture du scénario au montage. Accompagnés par des professionnels du secteur et de la médiation culturelle, les participants prendront part à toutes les étapes de création.

    Les jeunes choisiront d’abord le sujet de leur film, puis imagineront les personnages et écriront le scénario ensemble. Ils découvriront ensuite la mise en scène, prépareront le tournage et se répartiront les rôles avant de passer derrière ou devant la caméra. Le dérushage, le montage, le mixage et l’étalonnage compléteront cette initiation.

    Lire aussi : Lyon : clap de fin pour la 18e édition du festival Lumière avec les frères Coen à la Halle Tony Garnier

    Un court métrage autour de leurs préoccupations

    Les participants décideront eux-mêmes de la thématique qu’ils souhaitent aborder. Plusieurs pistes pourront nourrir leur réflexion, comme la biodiversité et la préservation du Parc aux Hérissons. Mais aussi la précarité alimentaire ou encore l’accès à une alimentation saine. Le groupe pourra également retenir un autre sujet qui fait écho à son quotidien.

    À l’issue de la semaine, les jeunes présenteront leur court métrage lors d’une restitution publique dans l’amphithéâtre de l’Autre Soie. Les familles, les habitants du quartier et les partenaires du projet pourront découvrir le résultat de leur travail. Une diffusion en ligne pourra prolonger cette présentation, sous réserve des autorisations nécessaires.

    L'atelier se déroulera à la Serre de l’Autre Soie, au 28 rue Alfred-de-Musset, à Villeurbanne. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 16 ans et reste gratuit, sur réservation au 07 52 57 67 35.

    Lire aussi : Plus d'un million d’euros de matériel volé sur un tournage de cinéma à Lyon, le suspect interpellé

    à lire également
    Lyon : une bijouterie braquée dans la Presqu’île, un suspect interpellé sur l’A450

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Caméras
    Villeurbanne : un atelier de cinéma pour les jeunes du quartier des Brosses 15:40
    Lyon : une bijouterie braquée dans la Presqu’île, un suspect interpellé sur l’A450 14:46
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : de nouvelles enseignes attendues à Westfield La Part-Dieu d’ici 2027 13:55
    Lyon : un collectif de parents présents aux manifestations du 24 octobre demande des comptes aux autorités 12:59
    Nouvelle traduction de "L’Attrape-cœurs" de J. D. Salinger : Je d’enfant 12:05
    d'heure en heure
    Manifestations à Lyon : Grégory Doucet condamne les dégradations et interpelle le gouvernement 11:21
    Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Près de Lyon, deux personnes meurent dans un accident sur l’A46 10:38
    Manifestations du 24 octobre à Lyon: la Préfecture dresse un premier bilan des blessés, interpellations et commerces pillés 09:51
    Un dimanche nuageux et frais à Lyon, jusqu’à 16 degrés attendus 09:00
    Sébastien Arcos, maire de Charbonnières-les-Bains et laurent Gaudens, président de l'association Burns and smiles"
    "Les grands brûlés, c'est vraiment une cause nationale qui est complètement invisible "(Burns and Smiles) 07:00
    Lyon : les transports en commun largement paralysés par les manifestations, le centre-ville inaccessible en métro jusqu'à ce soir 24/10/26
    À Lyon, un cortège ballotté entre gaz lacrymogènes et slogans pour l’acte II contre la vie chère 24/10/26
    "Aimez-vous les uns les autres", "I love Lyon" : un mur d'expression positive improvisé rue Victor Hugo 24/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut