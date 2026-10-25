Villeurbanne : un atelier de cinéma pour les jeunes du quartier des Brosses

Le parcours « Premier Regard » propose aux jeunes du quartier des Brosses de réaliser un court métrage collectif. (Image d’illustration)

Du 26 au 30 octobre, des jeunes de 11 à 16 ans pourront s’initier à la création cinématographique à Villeurbanne. Organisé à la Serre de l’Autre Soie, le parcours "Premier Regard" leur propose de réaliser collectivement un court métrage pendant cette deuxième semaine de vacances.

Comment passe-t-on d’une idée à un film ? Pendant cinq jours, le projet "Premier Regard" invite les jeunes du quartier des Brosses à découvrir les coulisses du cinéma, de l’écriture du scénario au montage. Accompagnés par des professionnels du secteur et de la médiation culturelle, les participants prendront part à toutes les étapes de création.

Les jeunes choisiront d’abord le sujet de leur film, puis imagineront les personnages et écriront le scénario ensemble. Ils découvriront ensuite la mise en scène, prépareront le tournage et se répartiront les rôles avant de passer derrière ou devant la caméra. Le dérushage, le montage, le mixage et l’étalonnage compléteront cette initiation.

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Un court métrage autour de leurs préoccupations

Les participants décideront eux-mêmes de la thématique qu’ils souhaitent aborder. Plusieurs pistes pourront nourrir leur réflexion, comme la biodiversité et la préservation du Parc aux Hérissons. Mais aussi la précarité alimentaire ou encore l’accès à une alimentation saine. Le groupe pourra également retenir un autre sujet qui fait écho à son quotidien.

À l’issue de la semaine, les jeunes présenteront leur court métrage lors d’une restitution publique dans l’amphithéâtre de l’Autre Soie. Les familles, les habitants du quartier et les partenaires du projet pourront découvrir le résultat de leur travail. Une diffusion en ligne pourra prolonger cette présentation, sous réserve des autorisations nécessaires.

L'atelier se déroulera à la Serre de l’Autre Soie, au 28 rue Alfred-de-Musset, à Villeurbanne. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 16 ans et reste gratuit, sur réservation au 07 52 57 67 35.

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