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Les manifestations du 24 octobre ont entraîné l’interruption progressive du réseau TCL (@Clémence Margall)

Lyon : les transports en commun largement paralysés par les manifestations, le centre-ville inaccessible en métro jusqu'à ce soir

  • par Amaury Perrin

    • En raison des manifestations de ce samedi 24 octobre, le réseau TCL tourne au ralenti. Plusieurs lignes de métro et de tramway sont à l’arrêt ou limitées, tandis que la majorité des bus subissent des perturbations. À 18 heures, aucune reprise n’était annoncée avant 22 heures.

    Depuis la mi-journée, les manifestations ont entraîné l’interruption progressive du réseau TCL. Voici la situation annoncée vers 18 heures sur l’application TCL.

    Métros

    - A : circule entre Vaulx-en-Velin La Soie et Laurent-Bonnevay.

    - B : circule entre Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Gare d’Oullins.

    - C : circule entre Cuire et Croix-Paquet.

    - D : arrêt complet depuis midi.

    Tramways

    - T1 et T4 : à l’arrêt.

    - T2 : circule entre Saint-Priest Bel Air et Bron Hôtel de Ville.

    - T3 : circule entre Meyzieu les Panettes et Gare de Villeurbanne.

    - T5 : circule entre Eurexpo et Bron Hôtel de Ville.

    - T6 : circule entre La Doua et Mermoz-Pinel.

    Trambus et Rhônexpress

    - TB11 : terminus à Verlaine.

    - TB12 : terminus à Cyrano.

    - Rhônexpress : circule uniquement entre l’aéroport Saint-Exupéry et Vaulx-en-Velin La Soie.

    Si TCL évoque une reprise du trafic à 22 heures, pour les lignes TB11 et TB12, celle-ci n’est pas attendue avant dimanche. La majorité des lignes de bus connaissent également des perturbations, voire des interruptions.

    Par ailleurs, dans le périmètre concerné par l’interdiction préfectorale de manifester, les trottinettes en libre-service ont été retirées. Pour se déplacer dans le centre-ville, les usagers doivent donc privilégier la marche ou les Vélo’v, selon les disponibilités. La situation peut évoluer au cours de la soirée. TCL recommande de consulter son site avant tout déplacement.

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