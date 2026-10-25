Près de Lyon, deux personnes meurent dans un accident sur l’A46

Un grave accident a nécessité l’intervention des pompiers sur l’A46 cette nuit. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un poids lourd et une voiture sont entrés en collision dans la nuit du 24 au 25 octobre sur l’A46, à hauteur de Quincieux. Les deux occupants de la voiture ont perdu la vie.

Un grave accident de la route a coûté la vie à deux personnes dans la nuit de samedi à dimanche sur l’A46, au nord de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, la collision s’est produite vers 4h20, dans le sens Sud, à hauteur de Quincieux, commune de la Métropole de Lyon située à la frontière avec l’Ain.

L’accident a impliqué un poids lourd et une voiture. Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule léger sont décédées. Les secours sont intervenus sur place et ont neutralisé la voie de gauche pendant près d’une heure et demie afin de permettre leur intervention.

Les circonstances de la collision restent inconnues à ce stade. Une enquête doit déterminer les causes de l’accident.

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