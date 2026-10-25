Le slameur lyonnais Gyslain.N va représenter la ville à un concours international aux États-Unis

Le slameur, poète et musicien Gyslain.N participera à la 8e édition du Slamovision à Iowa City, aux États-Unis. Il défendra les couleurs de Lyon avec son texte "Sans abri poétique".

Lyon aura son représentant sur la scène internationale du slam. Le 1er novembre, Gyslain.N participera en effet à la finale du Slamovision. Le concours de poésie orale réunira cette année 21 villes du réseau des Villes créatives de littérature de l’Unesco. Surnommé "l’Eurovision du spoken word", l’événement sera retransmis en direct sur YouTube depuis le James Theater d’Iowa City, à partir de 14 heures, heure locale annoncée par les organisateurs comme celle de la diffusion.

L’artiste présentera "Sans abri poétique", un texte sélectionné pour représenter la capitale des Gaules. Originaire d’Alsace, Gyslain.N a construit son parcours artistique au fil des scènes ouvertes de chanson, de rap et de slam, avant de s’installer à Lyon. Son univers mêle poésie, chanson et mots parlés, sur des sonorités jazz, funk et hip-hop.

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