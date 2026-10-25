À table
Centre commercial Part-Dieu
Le centre commercial Westfield La Part-Dieu. (Crédit : Romane Thevenot)

Lyon : de nouvelles enseignes attendues à Westfield La Part-Dieu d’ici 2027

  • par Amaury Perrin

    • Restauration, mode, loisirs créatifs… Le centre commercial Westfield La Part-Dieu poursuit le renouvellement de son offre avec plusieurs ouvertures prévues entre la fin d'année et début 2027.

    Les nouveautés se succèdent à Westfield La Part-Dieu. Alors que plusieurs enseignes ont déjà ouvert leurs portes ces derniers mois, de nouvelles adresses doivent prochainement rejoindre les allées du centre commercial lyonnais qui accueille 32 millions de visiteurs par an. Restaurants, boutiques de mode et magasins spécialisés figurent parmi ces arrivées.

    Parmi les ouvertures récentes, Miniso propose des produits du quotidien, de la papeterie et des accessoires inspirés notamment de la culture japonaise. À proximité, dans la nouvelle galerie Béraudier de la gare de la Part-Dieu, la boutique Petitpan met en avant la décoration, les accessoires et les tissus colorés d’inspiration asiatique. L’Occitane en Provence a également installé un nouvel espace consacré aux cosmétiques et aux soins.

    De nouvelles adresses pour se restaurer

    Côté restauration, plusieurs enseignes doivent enrichir l’offre du centre commercial. Tasty Crousty, spécialisé dans la street-food, mise sur des barquettes associant riz, poulet croustillant et sauces. L’enseigne a ouvert une adresse au niveau 0, du côté des Cuirassiers. Mama House, restaurant italien installé au dernier étage, aux Tables, compte également parmi les nouvelles adresses du centre.

    Un autre projet d’envergure se prépare avec IT Villaggio. Ce restaurant italien doit prendre place dans l’ancien espace Food Society, sur près de 1 900 m². Son ouverture est annoncée pour novembre 2026.

    Mode, loisirs créatifs et nouvelles expériences

    Les amateurs de mode attendent aussi l’arrivée d’Urban Outfitters. L’enseigne américaine propose des vêtements, des accessoires et des articles de décoration. Son installation est annoncée pour le quatrième trimestre 2026.

    Les loisirs créatifs auront également leur place avec Rougier & Plé, spécialiste des beaux-arts, de la papeterie et des activités manuelles. L’enseigne doit s’installer au centre commercial au premier trimestre 2027.

    Enfin, le Lego Store doit déménager dans un espace agrandi afin de proposer une boutique plus vaste. Un photobooth d’inspiration coréenne, annoncé sous les noms Booth Studio et Photoism, doit aussi compléter l’offre de loisirs. Les dates précises de ces dernières ouvertures restent à confirmer.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre à Lyon : une cagnotte lancée pour aider les commerces de la Presqu’île

    à lire également
    Lyon : un collectif de parents présents aux manifestations du 24 octobre demande des comptes aux autorités

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : de nouvelles enseignes attendues à Westfield La Part-Dieu d’ici 2027 13:55
    Lyon : un collectif de parents présents aux manifestations du 24 octobre demande des comptes aux autorités 12:59
    Nouvelle traduction de "L’Attrape-cœurs" de J. D. Salinger : Je d’enfant 12:05
    Manifestations à Lyon : Grégory Doucet condamne les dégradations et interpelle le gouvernement 11:21
    Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Près de Lyon, deux personnes meurent dans un accident sur l’A46 10:38
    d'heure en heure
    Manifestations du 24 octobre à Lyon: la Préfecture dresse un premier bilan des blessés, interpellations et commerces pillés 09:51
    Un dimanche nuageux et frais à Lyon, jusqu’à 16 degrés attendus 09:00
    Sébastien Arcos, maire de Charbonnières-les-Bains et laurent Gaudens, président de l'association Burns and smiles"
    "Les grands brûlés, c'est vraiment une cause nationale qui est complètement invisible "(Burns and Smiles) 07:00
    Lyon : les transports en commun largement paralysés par les manifestations, le centre-ville inaccessible en métro jusqu'à ce soir 24/10/26
    À Lyon, un cortège ballotté entre gaz lacrymogènes et slogans pour l’acte II contre la vie chère 24/10/26
    "Aimez-vous les uns les autres", "I love Lyon" : un mur d'expression positive improvisé rue Victor Hugo 24/10/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Journée de mobilisation à Lyon : 17 interpellations déjà recensées à la mi-journée 24/10/26
    Manifestations à Lyon : plusieurs lignes TCL déjà perturbées ce samedi 24/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut