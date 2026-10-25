Lyon : de nouvelles enseignes attendues à Westfield La Part-Dieu d’ici 2027

Restauration, mode, loisirs créatifs… Le centre commercial Westfield La Part-Dieu poursuit le renouvellement de son offre avec plusieurs ouvertures prévues entre la fin d'année et début 2027.

Les nouveautés se succèdent à Westfield La Part-Dieu. Alors que plusieurs enseignes ont déjà ouvert leurs portes ces derniers mois, de nouvelles adresses doivent prochainement rejoindre les allées du centre commercial lyonnais qui accueille 32 millions de visiteurs par an. Restaurants, boutiques de mode et magasins spécialisés figurent parmi ces arrivées.

Parmi les ouvertures récentes, Miniso propose des produits du quotidien, de la papeterie et des accessoires inspirés notamment de la culture japonaise. À proximité, dans la nouvelle galerie Béraudier de la gare de la Part-Dieu, la boutique Petitpan met en avant la décoration, les accessoires et les tissus colorés d’inspiration asiatique. L’Occitane en Provence a également installé un nouvel espace consacré aux cosmétiques et aux soins.

De nouvelles adresses pour se restaurer

Côté restauration, plusieurs enseignes doivent enrichir l’offre du centre commercial. Tasty Crousty, spécialisé dans la street-food, mise sur des barquettes associant riz, poulet croustillant et sauces. L’enseigne a ouvert une adresse au niveau 0, du côté des Cuirassiers. Mama House, restaurant italien installé au dernier étage, aux Tables, compte également parmi les nouvelles adresses du centre.

Un autre projet d’envergure se prépare avec IT Villaggio. Ce restaurant italien doit prendre place dans l’ancien espace Food Society, sur près de 1 900 m². Son ouverture est annoncée pour novembre 2026.

Mode, loisirs créatifs et nouvelles expériences

Les amateurs de mode attendent aussi l’arrivée d’Urban Outfitters. L’enseigne américaine propose des vêtements, des accessoires et des articles de décoration. Son installation est annoncée pour le quatrième trimestre 2026.

Les loisirs créatifs auront également leur place avec Rougier & Plé, spécialiste des beaux-arts, de la papeterie et des activités manuelles. L’enseigne doit s’installer au centre commercial au premier trimestre 2027.

Enfin, le Lego Store doit déménager dans un espace agrandi afin de proposer une boutique plus vaste. Un photobooth d’inspiration coréenne, annoncé sous les noms Booth Studio et Photoism, doit aussi compléter l’offre de loisirs. Les dates précises de ces dernières ouvertures restent à confirmer.

Lire aussi : Émeutes du 17 octobre à Lyon : une cagnotte lancée pour aider les commerces de la Presqu’île