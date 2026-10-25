Lyon : une bijouterie braquée dans la Presqu’île, un suspect interpellé sur l’A450

Un vol à main armée a visé une bijouterie de la rue Jarente, dans le 2e arrondissement de Lyon, vendredi 23 octobre. Un suspect a été interpellé quelques instants plus tard sur l’A450, à hauteur de Saint-Genis-Laval.

Une bijouterie de la Presqu’île a été la cible d’un vol à main armée vendredi après-midi. D’après Le Progrès, les faits se sont déroulés vers 16h30 dans la boutique JEM Jewellery Ethically Minded, située rue Jarente, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Le gérant, sous le choc, n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat. Les policiers ont procédé aux premières constatations. À ce stade, le montant du préjudice, qui concerne plusieurs bracelets en or, des bagues et alliances, reste inconnu.

Un suspect interpellé à Saint-Genis-Laval

Les forces de l’ordre ont ensuite intercepté un suspect sur l’A450, au niveau du centre commercial Auchan de Saint-Genis-Laval. Selon les premiers éléments rapportés, l’individu circulait dans un véhicule signalé comme volé.

L’enquête devra désormais préciser son rôle dans le braquage. Les circonstances précises des faits doivent encore être éclaircies.

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