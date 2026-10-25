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Un dimanche nuageux et frais à Lyon, jusqu’à 16 degrés attendus

  • par Amaury Perrin
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    • Ce dimanche 25 octobre, les Lyonnais devront composer avec un ciel nuageux et quelques averses matinales, avant le retour de timides éclaircies dans l’après-midi.

    La fraîcheur s’installe à Lyon pour cette dernière journée du week-end. Des averses sont attendues en début de matinée, sous un ciel largement nuageux. Quelques éclaircies pourraient ensuite percer les nuages dans l’après-midi, sans garantir une journée ensoleillée.

    Côté températures, le thermomètre affichera 10 degrés dans la matinée, avant d’atteindre 16 degrés au plus chaud de la journée. Les températures redescendront ensuite à 9 degrés en soirée. Malgré cette impression de fraîcheur, le mercure restera proche des normales de saison. Un temps automnal qui invite à garder une veste et un parapluie à portée de main pour les sorties dominicales.

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