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Grégory Doucet, maire de Lyon. (CM)

Manifestations à Lyon : Grégory Doucet condamne les dégradations et interpelle le gouvernement

  • par Amaury Perrin

    • Après les violences survenues en marge de la mobilisation du 24 octobre à Lyon, le maire écologiste condamne les dégradations et appelle le gouvernement à répondre à la colère sociale.

    Grégory Doucet a réagi samedi soir aux affrontements qui ont marqué la journée de mobilisation contre la vie chère à Lyon. Alors que l’arrêté préfectoral interdisait les manifestations dans le centre-ville, les rassemblements se sont déplacés sur la rive gauche du Rhône, notamment dans les 3e et 7e arrondissements. Les affrontements ont duré une grande partie de l’après-midi. Cinq commerces ont ainsi été dégradés et pillés, tandis que du mobilier urbain a subi des dégradations.

    "Je condamne ces dégradations, qui n’ont aucun lien avec les revendications des manifestants"

    Dans sa déclaration, le maire de Lyon distingue les revendications sociales des violences commises en marge des rassemblements. Il condamne en effet les pillages et dégradations, tout en remerciant les forces de l’ordre et les agents publics mobilisés sur le terrain. "Ils et elles ont permis de limiter les dégâts dans notre ville", souligne-t-il.

    Grégory Doucet appelle également le gouvernement à apporter une réponse politique à la colère sociale. Après les violences des 17 et 24 octobre, l’élu estime qu’il faut agir rapidement pour éviter que de tels dégâts ne se reproduisent. "Pour que ces scènes des 17 et 24 octobre ne se reproduisent pas, nous attendons du Gouvernement qu’il réponde concrètement et rapidement aux revendications des mouvements sociaux", écrit-il.

    Le maire assure enfin que sa mairie soutiendra les initiatives favorisant l’apaisement. "À Lyon, notre municipalité tendra la main à toutes les initiatives qui vont dans le sens de l’apaisement et de la sortie de crise", affirme-t-il. L'édile conclut son communiqué par un appel à la concorde nationale, estimant que celle-ci passe par une meilleure prise en compte des difficultés de chacun et par le respect de l’égalité républicaine.

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre à Lyon: la Préfecture dresse un premier bilan des blessés, interpellations et commerces pillés

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