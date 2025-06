Le 11 juin prochain, le public pourra participer le temps d'une après-midi au chantier du futur parc Gisèle Halimi de Villeurbanne.

A l'approche de l'ouverture partielle du nouveau parc Gisèle Halimi prévue dès le 20 juin prochain, Villeurbanne propose au public de prendre part au chantier. Ouvert aux petits et grands sans qualification nécessaire, l'événement est l'occasion d'apprendre à se servir de différents outils tout en participant à la transformation du quartier GrandClément. Le chantier participatif se tiendra le 11 juin prochain de 12h30 à 16 heures, en présence du collectif "Pourquoi pas?"

Le rendez-vous est donné au 36-40 rue Antoine primat à Villeurbanne. Les organisateurs appellent les participants à prévoir des chaussures fermées, une tenue confortable et une gourde d'eau. Les gants, lunettes et casque de chantier seront mis à disposition sur place. Les missions seront quant à elles adaptées en fonction des capacités et des envies de chacun.

A terme, le parc Gisèle Halimi s'étendra sur plus de deux hectares. L'espace sera aménagé et végétalisé. Des tables de pique-nique, un espace d'escalade ainsi qu'un terrain de pétanque verront également le jour sur l'ancienne friche.

