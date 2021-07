Villeurbanne dévoile les 10 propositions retenues après la conférence citoyenne sur la tranquillité publique

Début juillet, la mairie Villeurbanne a organisé une conférence citoyenne sur la sécurité et la tranquillité publique. Après deux jours d'échanges, les habitants tirés au sort pour y participer et les professionnels du secteur ont dégagé 10 propositions.

La ville de Villeurbanne s'est livrée à un bel exercice démocratique lors de ce mois de juillet. Les 3 et 4, 14 habitants et 12 professionnels ont échangé au sujet de la tranquillité publique. A l'issue de ce week-end, 10 propositions ont été retenues afin d'améliorer la sécurité des Villeurbannais. Elles y seront débattues et intégrées dans la future "stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance" qui devrait être validée en fin d'année civile.

La première vise à lutter contre l'exclusion et la délinquance. Une "cellule d'action de terrain" devrait être créée pour être le "trait d'union" entre l'ensemble des personnes concernées. Avec pour objectif d'éviter la récidive. Cela passera également par un meilleur accompagnement scolaire et médical (orthophoniste, psychiatre).

La prévention au cœur du débat

Il a également été demandé le développement des missions de prévention des acteurs de la Sécurité. Concrètement, il s'agit d'améliorer le volet préventif. Les forces de l'ordre et autres acteurs de la protection pourraient être amenés à participer à des événements sociaux comme des stages ou des formations aux premiers secours.

Dans ce même registre, il a été conseillé de mettre en place dans chaque quartier des médiateurs, très utiles en cas de tensions. Ces derniers seraient élus par les habitants et formés à la communication non violente. Il est également question d'améliorer l'éclairage nocturne, de développer les pistes cyclables, les transports en commun et de lutter contre le stationnement anarchique. Les autres propositions concernent l'accessibilité et la création des loisirs, de lancer des chantiers propreté volontaires, d'aménager des espaces publics conviviaux, partagés et verts.

Elles seront soumises aux élus en septembre

Enfin, il ressort également qu'il faudrait recenser, centraliser et mieux communiquer sur l’ensemble des dispositifs d'aide existants à Villeurbanne. Le détail des suggestions est à retrouver ici. Elles seront présentées aux élus lors du conseil municipal de la rentrée en septembre. Tous les habitants de Villeurbanne pourront alors y donner leur avis afin que la mairie s'assure de la bonne adoption des mesures, même si toutes ne seront pas forcément conservées.

