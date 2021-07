Villeurbanne organise une conférence citoyenne pour recueillir l'avis des habitants sur la tranquillité publique

Les 3 et 4 juillet, une vingtaine d'habitants de Villeurbanne vont participer à une conférence citoyenne de consensus pour élaborer la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance jusqu'en 2026.

La ville de Villeurbanne va réunir les 3 et 4 juillet une dizaine de professionnels de la sécurité de la prévention et une vingtaine d’habitants, tirés au sort ou recrutés par des centres sociaux. Ils participeront à des ateliers autour des thèmes de la sécurité et de la tranquillité publique, où ils seront formés à ces questions. Les professionnels de la prévention sont issus de la police nationale et municipale, des bailleurs sociaux, des représentants de la justice, de l’éducation, du Sytral.

Des propositions seront livrées dimanche soir et seront étudiés par les élus durant l'été. Un groupe représentant les habitants les présentera aux élus lors du conseil municipal de la rentrée. La stratégie territoriale de la Ville, validée à la fin de l’année, pourra inclure toutes ou certaines des propositions.