Deux Stéphanois interpellés après des cambriolages chez des joueurs de l’OL

Deux Stéphanois interpellés le 28 mars sont soupçonnés d’être à l’origine d’une série de cambriolages aux domiciles de footballeurs professionnels. Plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais figureraient parmi les cambriolés.

Entre les mois de décembre 2022 et février 2023 les maisons de plusieurs footballeurs professionnels ont été visitées alors que les joueurs étaient en déplacement. Dans un communiqué publié ce vendredi 31 mars, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône révèle que deux stéphanois suspecté d’être à l’origine de ces cambriolages ont été arrêtés le 28 mars et devaient être présentés aujourd’hui devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Mendes, Reine-Adélaïde, Toko-Ekambi

Les deux hommes ont été interpellés en flagrant délit en Haute-Loire alors qu’ils venaient de dérober des bijoux, des pièces d’or et un SUV Audi Q5. Placés en garde à vue pour "vols aggravés, recel en bande organisée et usage de fausses plaques d’immatriculation", ils ont reconnu deux vols par effractions commis en mars 2023 et une tentative de vol par effraction.

Les enquêteurs ont également retrouvé une liste de 12 footballeurs professionnels en leur possession, appartenant à des clubs français et étrangers. D’après Europe 1, les deux voleurs âgés de 51 et 57 ans seraient notamment à l’origine des vols commis aux domiciles du milieu de l’Olympique lyonnais Tiago Mendes et de deux de ses anciens coéquipiers, Jeff Reine-Adélaïde et Karl Toko-Ekambi.

Début mars, c'est l'attaquant Moussa Dembélé qui avait à son tour été victime d'un cambriolage alors que l'OL affrontait Grenoble en Coupe de France. Pour l'heure, il n'est toutefois pas précisé si ce cambriolage est en lien avec les autres.

