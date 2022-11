Ville durable : Caluire-et-Cuire est primée par l'Assemblée nationale

Le 15 novembre, la Ville de Caluire-et-Cuire a été primée par l'Assemblée nationale pour sa politique de Ville durable. Elle reçoit le Prix Territoria d'Argent.

Mardi 15 novembre, la Ville de Caluire-et-Cuire a reçu le Territoria d’Argent pour son Contrat de construction durable (CCD) lors de la cérémonie du Prix Territoria, à l'Assemblée nationale. Ce Prix récompense les réalisations innovantes et économes des deniers publics. Philippe Cochet, maire (LR), s'est donc rendu à l'Assemblée pour recevoir le Prix, accompagné de Côme Tollet, premier adjoint délégué à l'environnement et au développement durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines. Des représentants des services municipaux étaient également présents.

Ils ont été reçus par Yaëlle Braun Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et

de la Cohésion des territoires, Sophie Primas, présidente de l’Observatoire Territoria, sénatrice des Yvelines et présidente de la commission des affaires économiques du Sénat.

"Des bâtiments durables dans leur conception et dans leurs usages"

Le Contrat de construction durable (CCD) tient compte d'un nouvel indicateur dans les opérations d'urbanisme : le coefficient de biotope par surface (CBS). Il organise un partenariat entre la Ville, les architectes et les opérateurs immobiliers pour "produire des bâtiments durables dans leur conception et dans leurs usages", indique la municipalité. Au terme du processus de co-construction et avant le dépôt du permis de construire, l’opérateur signe donc un CCD. Le permis de construire est ensuite instruit sur la base du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLUH), et des éléments du contrat. "Pour les promoteurs immobiliers, c’est un gain de temps sur le montage des opérations et l’assurance que leurs propositions financières seront adaptées", assure la mairie de Caluire.

C’est la deuxième fois que la Ville de Caluire-et-Cuire est primée. En juin dernier, elle était lauréate du Trophée de l’Urbanisme 2022, décernée à l’occasion de la soirée des Trophées des Maires du Rhône. Avec environ 43 000 habitants, Caluire-et-Cuire est la 6e commune la plus peuplée de la Métropole de Lyon. Fin 2021, la Cour des comptes avait toutefois pointé des bémols dans la gestion de la commune.