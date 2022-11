Auvergne-Rhône-Alpes : plusieurs individus interpellés pour pédopornographie

Au total, 48 individus ont été interpellés en France cette semaine, dont deux dans le Puy-de-Dôme. Tous sont soupçonnés d'avoir consulté du contenu pédopornographique.

Une vaste opération nationale d'interpellations pour pédopornographie, coordonnée par Europol, s'est tenue cette semaine. Au total, 48 personnes ont été identifiées dans une quarantaine de départements. Toutes sont soupçonnées d'avoir téléchargé et consulté de manière massive des images à caractère pédopornographique, rapporte Francebleu.fr.

Un trentenaire drômois vivant près de Die et un sexagénaire résidant à Lavilledieu, en Ardèche, font partie des personnes interpellées, ainsi que deux individus d'une soixantaine et d'une quarantaine d'années dans le Puy-de-Dôme. Ces deux personnes, placées en garde à vue mardi, ont vu leur matériel saisi par la police judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir acheté des images pédopornographiques et d'avoir échangé des fichiers.

Des élus locaux parmi les 48 interpellés

Le Drômois est actuellement en garde à vue pour enregistrement, détention, offre et mise à disposition d'images de mineur à caractère pornographique par un moyen de communication électronique, selon France bleu. L'Ardéchois est passé en comparution immédiate jeudi 17 novembre au tribunal de Privas, pour détention, importation, offre et mise à disposition d'images à caractère pédopornographique.

Les autres interpellations ont eu lieu en Bourgogne, en Gironde, en Touraine, en Normandie, en Occitanie, au Pays basque, dans les Alpes maritimes, etc. Des élus locaux et des fonctionnaires de l'Education nationale figureraient parmi les 48 personnes soupçonnées. Les hommes interpellés sont âgés de 26 à 79 ans et issus de classes sociales très variées.

Les gardes à vue actuellement en cours doivent déterminer si ces individus ont pu commettre des actes de viol ou d'agression sexuelle.