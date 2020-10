Vigilance météo : alerte orange ce vendredi à Lyon et dans le Rhône

Le département du Rhône a une triple vigilance météo ce vendredi. Le Rhône est placé en alerte orange pluie-inondation par Météo France, mais aussi en alerte jaune orages et alerte jaune vent violent. Bref, soyez prudent.

Il va pleuvoir, beaucoup pleuvoir aujourd'hui à Lyon et dans la région. Météo France prévient, dans son bulletin matinal : "En journée de vendredi, une perturbation fortement pluvieuse traverse l'ensemble de la région AURA d'ouest en est, avec des pluies qui pourront être particulièrement soutenues sur et à proximité de la vallée du Rhône à partir de 10h de l'Ardèche au Lyonnais et Val de Saône, et sur l'ensemble des départements vers la mi-journée"

"Ces pluies pourront être précédées ou s'accompagner d'un fort vent de sud avec des rafales à 70 à 90km/h, frôlant ou atteignant localement les 100km/h. Les cumuls d'ici la soirée devraient être de l'ordre de 50 à 80mm", poursuit Météo France dans son bulletin.

Ainsi, le département du Rhône a été placé ce vendredi en alerte orange pluie-inondation, en alerte jaune orages et en alerte jaunes vents violents. Prudence.