(Vidéo) Equita Lyon revient au grand galop, les explications de Sylvie Robert

Au micro de "6 Minutes Chrono", Sylvie Robert, la présidente d'Equita Lyon et directrice des événements équestres du groupe GL Events a fait part de sa grande satisfaction au sujet du retour, cette année, du salon dédié au monde équestre.

Le "come-back" d'Equita Lyon. Après deux années d'absence, l’événement consacré au cheval aura lieu du 27 au 31 octobre à Eurexpo. "Nous sommes tous très heureux du retour d'Equita Lyon en 2021, s'est réjouie Sylvie Robert, la directrice des événements équestres du groupe GL Events sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono". Ça fait deux ans qu'on n'a pas d'événement et c'était très douloureux pour toute notre filière événementielle, pour le sport et pour les fans d'équitation."

"A date, + 15 % de visitorat, le signe d'un très grand cru"

Ceci dit, le grand public sera-t-il de retour pour cette édition 2021 ? "Il n'y a pas d'inquiétude car nous sommes déjà complet samedi soir (30 octobre) et dimanche (31 octobre), il reste encore quelques places pour vendredi (29 octobre) soir pour les spectacles et les compétitions internationales notamment la Coupe du monde Longines de saut d'obstacles FEI." Et de poursuivre : "Il n'y a aucune inquiétude car, à date, nous avons près de 15 % de visitorat en plus. C'est le signe d'un très grand cru."

Respect des mesures sanitaires

La présidente d'Equita Lyon tient à rappeler que les visiteurs et exposants devront respecter rigoureusement les mesures sanitaires. "Nous serons très à cheval là-dessus, c'est le cas de le dire (sourire), insiste-t-elle. C'est primordial. On est encore dans une situation compliquée avec cette pandémie qui parcourt le monde et nous seront très fermes. Le pass sanitaire à l'entrée et le port du masque à l'intérieur, c'est vraiment la condition de la préfecture du Rhône."