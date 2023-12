Le 24 décembre, en misant deux euros au Quinté+ un parieur de Jonage a remporté 244 569 euros.

C’est ce que l’on appelle la magie de Noël ou tout simplement la chance, c’est au choix. Dimanche 24 décembre, en misant deux euros au Quinté+ un parieur de Jonage a remporté 244 569 euros, révèle le groupe PMU dans un communiqué.

Une quinzaine de jours plus tôt, le PMU avait fait le bonheur d’un autre joueur du Rhône. Le 10 décembre, un parieur de Genay avait ainsi gagné 102 949 euros. Il s’agissait alors du cinquième grand gagnant de l’année dans le département. Le premier jackpot, évalué à 120 231 euros, avait été remporté en janvier à Villeurbanne et le second, de 124 350 euros, avait été décroché à Givors en mai. Le troisième, beaucoup plus conséquent puisqu’il était de 443 148 euros, était revenu à un parieur de Villeurbanne en juin. Quant au quatrième, estimé à 229 919 euros, c’est un joueur de Limas qui l’avait remporté.