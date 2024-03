Escapades : le printemps au pays du Mont-Blanc

Lyon Capitale vous emmène au pays du Mont-Blanc, où la commune de Saint-Gervais-les Bains habille les vacances à la montagne de couleurs printanières. Au menu : sports de glisse, randonnées, virées cyclistes et relaxation au milieu des crocus.

La montagne, vous la préférez en hiver pour profiter des joies de la neige, ou en été pour vous perdre dans ses paysages époustouflants ? Pourquoi choisir ? Saint-Gervais-les-Bains, commune haut-savoyarde authentique blottie au pied du Mont-Blanc, vous propose de conjuguer les deux… au printemps !

Si vous avez toujours rêvé de dévaler les pistes de ski à votre rythme, en douceur, sous un soleil printanier, prenez la direction de Saint-Gervais début avril. Le domaine skiable Saint-Gervais Mont-Blanc sera ouvert du 2 au 7 avril, de 9 h à 15 h, avec des forfaits à prix cassés (25 euros les quatre heures).

Ski de randonnée au départ du Bettex © Hugo Guillerez / OT de Saint-Gervais

Quatre remontées mécaniques vous attendent de pied ferme : la télécabine entre le Bettex et le mont d’Arbois, le télésiège des Nants, le téléski du Col et bien sûr le tapis de la zone dédiée aux débutants. De quoi accéder à huit pistes de ski alpin de tous niveaux ou découvrir la glisse tranquillement, loin de la foule, au sein de l’espace Marmottons.

Ce n’est pas tout : ce printemps, Saint-Gervais organise plusieurs activités, placées sous le signe de l’adrénaline ou de la contemplation, à vous de choisir.

© Cédric Tassan / OT de Saint-Gervais

Sur la piste de la Finance, accessible en télécabine, un moniteur diplômé vous initiera en toute sécurité aux frissons du VTT de descente.

Toujours depuis le sommet de la télécabine, un itinéraire de ski de randonnée tous niveaux a été sécurisé et balisé jusqu’au refuge du mont Joly. Ce chalet construit il y a près d’un siècle à 2 002 mètres d’altitude est le spot parfait pour un copieux déjeuner ou un café au soleil, avec une vue spectaculaire sur le Mont-Blanc, le Charvin, les aiguilles de Bionnassay et du Midi, les Drus, la Pointe Percée, la chaîne des Aravis…

Après cette pause dépaysante, chaussez à nouveau vos skis pour la descente, qui se fait par le même itinéraire.

Informations auprès de l’office de tourisme de Saint-Gervais au 04 50 47 76 08

Admirer les crocus au pays du Mont-Blanc

En avril, les pâturages verdoyants se couvrent de délicates touches de blanc et de violet. C’est le printemps, les crocus pointent le bout de leur nez, attirés par le bleu du ciel et la douceur des rayons du soleil.

Une explosion de couleurs à découvrir à pied, en arpentant l’un des douze sentiers du domaine, qui vont de la balade d’une petite heure à la sortie à la journée. La compagnie des guides de Saint-Gervais propose par ailleurs des randonnées accompagnées à thème, à la découverte de la faune et de la flore qui se réveillent doucement de l’hiver, mais aussi pour les amateurs de photo ou de yoga.

Escalade dans le parc thermal du Fayet © Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Les plus téméraires pourront s’essayer à l’escalade lors de sessions privées ou collectives les mardis et jeudis après-midi au parc thermal du Fayet. En septembre 2023, ce hameau de Saint-Gervais a inauguré Le Topo, une salle d’escalade qui n’a rien à envier au mur de Lyon avec ses 630 m² de bloc et ses 1 300 m² de voies allant jusqu’à 15 mètres de hauteur. Soit près de 2 000 m² de grimpe ouverts tous les jours !

Plus d’informations auprès de la compagnie des guides au 04 50 47 76 55 et sur letopo.fr

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Sur les traces du Tour de France

Le printemps, c’est aussi la saison idéale pour sortir le vélo du garage ! En VTT, il y a de quoi se faire plaisir au pays du Mont-Blanc : le parcours des monts Rosset (7,7 kilomètres), les Balcons du Mont-Blanc, du Bettex au plateau de la Croix (11 kilomètres aller-retour) ou carrément le grand tour via le sentier du val Montjoie (22 kilomètres).

Le vélo de route n’est pas en reste. Des températures clémentes, un air vivifiant et du soleil, voilà l’équation parfaite pour se mesurer à la fameuse montée remarquable du Bettex…

Cette belle ascension de près de 1 000 mètres de dénivelé positif, au départ de la gare du Fayet, constituait la dernière ligne droite de la 15e étape du Tour de France 2023. Une grimpette à ne pas prendre à la légère, dont une portion finale de 4 kilomètres avec une pente moyenne de 9,5 %. Ouille !

Le vélo sera aussi votre meilleur compagnon pour partir à la découverte de villages haut-savoyards pleins de charme. Au départ de Sallanches, le circuit du pays du Mont-Blanc est une belle boucle de 54,7 kilomètres qui vous fera passer par le petit Cordon et sa vue panoramique sur le toit de l’Europe, les chalets authentiques de Combloux, l’élégante Megève et le joli village thermal de Saint-Gervais-les-Bains.

Informations auprès de l’office de tourisme de Saint-Gervais au 04 50 47 76 08

Les thermes de Saint-Gervais © Cédric Daguet / OT de Saint-Gervais

Pause détente aux Thermes

À Saint-Gervais-les-Bains, profitez-en pour tester l’eau thermale, exploitée depuis 1807 pour ses propriétés fascinantes.

Il faut dire qu’elle provient directement des neiges éternelles des sommets environnants, enrichie de nombreux minéraux et oligoéléments suivant un parcours de plusieurs milliers d’années dans la roche et sous terre. Venez découvrir les bienfaits de cette eau chaude à la station thermale des Bains du Mont-Blanc, ouverte jusqu’au 21 mai.

Pour une parenthèse de quelques heures hors du temps, ne manquez pas le spa : massage du Mont-Blanc, cocon d’argile, massage shiatsu crânien, love moment en amoureux… Magique !

Plus d’informations sur thermes-saint-gervais.com

Où se loger ?

• Le Saint-Gervais (4 étoiles) – Saint-Gervais-les-Bains – lesaintgervais.com

• Le Cœur des Neiges (3 étoiles) – Saint-Gervais-les-Bains – hotelcoeurdesneiges.com

• Les 2 Gares (3 étoiles) – Saint-Gervais-les-Bains – hotel2gares.com

Où manger ?

• La Croix du Mont-Blanc (spécialités locales : bougnettes, diots, farcements, fromages du terroir…) – Le Fayet – lacroixdumontblanc.com

• Source (cuisine française traditionnelle dans un cadre contemporain) – Saint-Gervais-les-Bains – source-restaurant-saint-gervais.com

• Le Four (cuisine de terroir avec des produits locaux dans un cadre bucolique en bord de rivière) – Saint-Gervais-les-Bains – 04 50 78 14 16

Événements

• Du 3 au 5 avril : Alpi Hours Festival (spectacles de rue et concerts)

• Du 6 au 11 avril : Festival Mont-Blanc d’Humour au théâtre Montjoie

• 24 et 25 avril : Game Over Festival (jeux vidéo, jeux de société, animations…) à l’Espace Mont-Blanc

Comment s’y rendre ?

• En voiture, comptez 2 heures 30 à 3 heures depuis Lyon

• En train, Lyon > Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet, environ 5 heures (via Annemasse)