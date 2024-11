"Végétalisation" de la place Bellecour : sa motion rejetée, Pierre Oliver lance un débat public 

Après le rejet de la motion déposée par la droite lors du conseil municipal demandant la tenue d’une commission générale pour débattre du projet de végétalisation de la place Bellecour, le maire du 2e arrondissement lance un "grand débat public."

Le maire LR du 2e arrondissement ne cache pas son mécontentement concernant l’oeuvre artistique, intitulée "Tissage urbain", retenue pour "apporter de la fraîcheur" à la place Bellecour dès l’été 2025. Après avoir qualifié le projet de "scandaleux" après sa présentation le 12 novembre, Pierre Oliver avait alors déposé une motion demandant la tenue d’une commission pour débattre du projet. Cette dernière a été rejetée hier lors du conseil municipal. Au lendemain de cette décision, Pierre Oliver ne compte pas dire son dernier mot et annonce dans un communiqué lancer un "grand débat public" le 25 novembre à la mairie de son arrondissement.

Lire aussi :

Une enquête publique en ligne dès le 18 novembre

Mais avant la tenue du débat, et "dans un souci de transparence et de respect de l’avis des Lyonnais", Pierre Oliver lancera dès le lundi 18 novembre une enquête publique en ligne "afin de permettre à chaque habitant de donner son avis sur ce projet." Et d’ajouter : "Ce projet, qui transforme l’une des places les plus emblématiques de notre ville n’est pas à la hauteur des attentes des Lyonnais et suscite de nombreuses interrogations et oppositions. Mais, une fois de plus, la majorité écologiste a choisi de faire passer ce projet en force, refusant tout débat public, et ne laissant aux citoyens que la possibilité de constater les choix de la municipalité une fois qu’ils sont déjà arrêtés", déplore ainsi l’édile du 2e arrondissement.

Perspective de l'oeuvre Tissage Urbain qui sera installée place Bellecour.

Il a notamment été rappelé hier que seules 1 500 personnes ont voté pour ce projet dans le cadre du budget participatif, soit moins de 0,3 % des Lyonnais. Pour rappel, le projet de "végétalisation", doté d’un budget de 1,5 million d’euros, prévoit des chevalets en bois évoquant les métiers à tisser des canuts, d'une hauteur de 7 mètres sur 6,50 de large, sur lesquels seront suspendus des câbles en inox portant des voilages permettant de créer des cheminements ombragés.

Lire aussi :