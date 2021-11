Vaulx-en-Velin : un appel à la grève dans les écoles primaires le 19 novembre

La CGT a lancé un appel à la grève dans les écoles primaires et établissements périscolaires de la ville de Vaulx-en-Velin pour la journée du vendredi 19 novembre. La dégradation des conditions de travail est dénoncée par le syndicat.

Un préavis de grève a été lancé dans les écoles et établissements périscolaires de Vaulx-en-Velin pour la journée du 19 novembre. Le syndicat CGT appelle les personnels des écoles à se mettre en grève pour dénoncer une dégradation des conditions de travail. Le syndicat dénonce notamment "une augmentation du travail sans personnel supplémentaire", "la suppression d'un certain nombre de jours de congés" et "la suppression du 13e mois malgré les textes de loi qui le protège".

Dans les établissements périscolaires, la CGT dénonce une précarisation du personnel à cause "de contrats courts ou très courts". "Pour cela il est temps que la collectivité en prenne conscience en mettant les moyens nécessaires pour de vrais emplois avec des contrats dignes de ce nom et des formations professionnalisantes", note le syndicat.