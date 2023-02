Vaulx-en-Velin : Cocaïne, héroïne et violences sur policiers

Un individu a été interpellé en possession d'héroïne et de cocaïne dans le quartier des Barques à Vaulx-en-Velin.

Aux alentours de 10h30 jeudi 9 février, deux individus suspects étaient repérés dans le quartier des Barques à Vaulx-en-Velin. La police décide donc d'observer. Peu de temps après, un troisième individu, très défavorablement connu des forces de l'ordre les rejoint. Il s'est avéré que les deux individus venaient chercher des stupéfiants.

À la vue des policiers, le dealer s'est débarrassé de plusieurs sachets et a pris la fuite à pieds. Suite à son interpellation, les forces de l'ordre trouvent 185g d'héroïne et 40g de cocaïne. Durant son interpellation, le mis en cause s'est rebellé et a porté des coups aux agents. Deux d'entre eux ont porté plainte. Il a été présenté devant le parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.