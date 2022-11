Valence : un homme lynché pour un collier

Un trentenaire a été agressé et roué de coups dimanche 13 novembre près du quartier du Polygone à Valence.

Selon les informations de France Bleu, dimanche, peu avant 7h du matin, un homme de 35 ans rentre chez lui après une soirée chez des amis. Il a été abordé par deux jeunes d'une vingtaine d'années qui ont tenté de le faire grimper dans leur véhicule. Ces derniers l'ont ensuite roué de coups et frappé à plusieurs reprises au visage. La victime s'est vu arracher son collier en argent.

Trois semaines d'ITT pour la victime

Le trentenaire était à terre lorsque la police est arrivée, il a été transporté à l’hôpital par les pompiers. Un groupe de trois jeunes se trouvent non loin de la victime avec des traces de sang sur eux. Deux sont interpellés et les policiers trouvent le collier en argent caché dans le caleçon de l'un des agresseurs. Le Valentinois de 35 ans s'est vu prescrire 21 jours d'interruption temporaire de travail. Les agresseurs sont présentés mardi 15 novembre devant le parquet de Valence pour violences volontaires et vol en réunion.