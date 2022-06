Météo : encore 34°c degrés attendus à Lyon ce jeudi 

Pour l’heure, le département du Rhône n’est pas encore placé en vigilance canicule, mais le thermomètre ne cesse de grimper à Lyon. Ce jeudi 16 juin, il fera jusqu’à 34°c entre Rhône et Saône.

La vague de chaleur qui monte progressivement sur la France depuis le début de la semaine se fait de plus en plus en ressentir à Lyon. Le stade de la canicule n’est pas encore franchi sur la ville, mais le thermomètre devrait déjà atteindre 34°c ce jeudi 16 juin. Selon les prévisions de Météo France, dès 8 heures il fera 24°c et à midi la barre des 30°c sera franchie.

Cet après-midi, c’est sous un ciel sans nuages que les Lyonnais devront se déplacer, alors que les températures seront comprises entre 31 et 28°c, au moins jusqu’à 21 heures. Le pic de chaleur devant être atteint sur les coups de 17 heures. La nuit sera également très chaude, à minuit il fera ainsi 25 degrés, à 3 heures du matin 23°c et à 6 heures déjà 22°c.