Alors que commencera ce vendredi soir la deuxième semaine de vacances d’hiver des Lyonnais, ce week-end s’annonce particulièrement chargé sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en direction et au retour des Alpes. La journée de ce samedi 19 février a été classée en rouge par Bison Futé.

Avec le chassé-croisé hivernal des vacanciers, la circulation sera une nouvelle fois difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 19 février. Ce week-end marque en effet le début de la 2e semaine des vacances d’hiver pour les petits lyonnais, mais aussi le début des vacances pour la 3e zone, celle notamment de Paris et de l'île de France.

Trafic chargé dans les Alpes

En prévision de ce grand chassé-croisé à venir sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Bison Futé a décidé de classer la journée de ce samedi en "rouge" dans la région. Que vous reveniez ou partiez de Lyon les conditions de circulation devraient se révéler difficiles notamment dans Alpes.

Il est notamment déconseillé d'utiliser l'A43, entre Lyon et Chambéry, au coeur de la journée de samedi, ou encore l'A40 entre 10 et 14 heures pour rejoindre Chamonix. Même conseil pour les retours sur Lyon, mais cette fois il faudra éviter l'A43 entre 9 et 15 heures et l'A40 entre 10 et 13 heures. Les départs pour les stations de sports d’hiver et les retours s'annoncent particulièrement nombreux.