UTMB : les portions où la course pourrait se jouer

Les équipes sportives de l’UTMB et Strava ont collaboré afin de sélectionner les portions stratégiques du parcours de l'UTMB 2024.

Strava est la plus grande communauté sportive en ligne. Elle compte plus de 125 millions d’athlètes dans 190 pays.

Lorsqu’une personne enregistre une activité sur Strava, elle découvre les portions de route ou de sentier sur lesquelles elle est courant. Il peut s’agir d’une petite côte locale, comme d’un grand col de montagne. C’est ce qu’on appelle les segments.

Chaque fois que cette personne passe par l’un des vingt-trois millions de segments dans le monde, elle établit automatiquement un temps. Avec un abonnement Strava, elle peut le comparer avec ceux de ses passages précédents, ceux des amis auxquels elle est abonnée et ceux des autres utilisateurs. Ceux qui effectuent le meilleur temps sur un segment obtiennent le titre de KOM (pour King of the Mountain), de QOM (pour Queen of the Mountain) ou le CR (Course Record), selon la personne et le sport qu’elle pratique. Le titre de Local Legend, quant à lui, distingue la personne qui aura emprunté le segment le plus grand nombre de fois au cours des 90 jours précédents.

Lire aussi :

- L'UTMB, le mythe absolu du trail running

- UTMB Mont-Blanc, 23 millions d'euros de retombées économiques

- UTMB : 25 millions de vues pendant la semaine

- "Les courses de l'UTMB sont aussi une manière de faire vivre et d'entretenir le territoire"

- UTMB World Series : "On veut chercher à développer la présence des femmes"

- Bilan carbone de l'UTMB : 5,5 fois moins que celui de Roland-Garros

- "L'activité cérébrale des finishers à l'arrivée de l'UTMB peut être comparée à un taux d'alcoolémie de 1,5g/l"

- UTMB : "on ne fait pas mieux dans le monde mais..."

Performance des athlètes élite par rapport aux athlètes amateurs

Sur l'ensemble des 16 segments, les temps des KOM et QOM sont souvent deux fois plus rapides que ceux des amateurs.

Les segments les plus raides comme Arnouvaz - Grand col Ferret et Trient - Les Tseppes montrent des écarts de temps plus importants entre les coureurs élites et les amateurs soulignant l’impact que peut avoir le dénivelé sur une course.

Sur certains segments en descente comme La Flégère - Chamonix et Grand Col Ferret - La Fouly les athlètes élites sont en moyenne deux foix plus rapides que les amateurs.

Segment Les Houches - La Charme

6,18 km / 816 m D+

Queen of Moutain : Clare Gallagher (UTMB 2018)

Temps : 0:51:45

Vitesse : 7, 2 km/h

King of Moutain : Jim Walmsley (UTMB 2018)

Temps : 0:41:37

Vitesse : 9 km/h

Amateurs

Temps : 01:14:16 (+00:33:00 vs KOM)

Vitesse : 5, 01 km/h



Anecdote Strava KOM : Suite à une victoire et un record sur la Western States 100 deux mois plus tôt, Jim Walmsley part en favori pour l'édition 2018 et commence la course en tête sur un rythme effréné. Il pulvérise le KOM du Col de Voza depuis Les Houches, avant d'abandonner à Champex-Lac au 120 km suite à une nuit glaciale (ressenti -10°C au col Ferret).

Anecdote Strava QOM : Après une victoire sur la CCC l'année précédente, Clare Gallagher participe à son premier UTMB en 2018 et démarre la course à une allure rapide imposée par la tête de course masculine. Elle s'octroie ainsi le QOM de la montée à la Charme, avant de devoir malheureusement abandonner à Courmayeur.

Segment Les Contamines - La Balme

7,35 km / 547 m D+

Queen of Moutain : Katie Schide (UTMB 2022)

Temps : 0:51:40

Vitesse : 8, 5 km/h

King of Moutain : Tom Evans (UTMB 2022)

Temps : 0:44:52

Vitesse : 9, 8 km/h

Amateurs

Temps : 01:18:35 (+00:33:43 vs KOM)

Vitesse : 5, 62 km/h



Anecdote Strava KOM : Après quatre ans d'absence, Kilian Jornet revient sur l'UTMB en 2022, pour finalement s'imposer et réaliser le record de l'épreuve, en passant pour la première fois sous la barre des 20 heures. Son ascension du Col de Balme depuis Les Contamines en 45 minutes, soit 10 km/h de moyenne, le placera à la 2e position du segment, juste derrière Tom Evans et laissait déjà présager une course très rapide. Lors de sa victoire l'année suivante, Jim Walmsley, 2e du segment, mettra une minute de plus pour effectuer la même montée.

Anecdote Strava QOM : Le duel entre Katie Schide et Marianne Hogan pour remporter l'UTMB 2022 fut rude. Alors que Katie prend le large à La Balme, avec plus de 15 minutes d'avance sur sa dauphine, Marianne revient sur elle à Courmayeur, avant d'être définitivement distancée à Champex. Ce jour-là, l'Américaine du team North Face aura mis 51min pour atteindre le refuge depuis Les Contamines son temps n'a toujours pas été détrôné.

Segment La Balme - Col du Bonhomme

5,15 km / 776 m D+

Queen of Moutain : Fuzhao Xiang

Temps : 0:57:10

Vitesse : 5,5 km/h

King of Moutain : Hugo Pigeon

Temps : 0:42:47

Vitesse : 7, 3 km/h

Amateurs

Temps : 01:35:58 (+00:53:00 vs KOM)

Vitesse : 3,24 km/h



Anecdote Strava KOM : Ce n’est étonnamment pas un traileur élite qui détient le record d'ascension du Col du Bonhomme depuis le refuge de la Balme, mais Hugo Pigeon, un VTTiste professionnel champion du monde du relais mixte en 2014. Hugo n'a toujours pas pris le départ d'une course de trail officielle pour le moment.

Anecdote Strava QOM : Pour atteindre son objectif de rentrer dans le top 5 de l'UTMB 2023, la coureuse chinoise Fuzhao Xiang ne fait pas les choses à moitié. Une semaine avant le départ de la course, l'athlète du team Hoka a testé ses capacités dans la côte mythique du Col du Bonhomme, où elle a pris le QOM en 57 minutes. Elle confirmera, huit jours plus tard, en terminant 4e de la course reine.

Col du Bonhomme

Segment Les Chapieux - Col de la Seigne

10, 63 km / 1069 m D+

Queen of Moutain : Jessica Brazeau

Temps : 1:32:57

Vitesse : 6,9 km/h

King of Moutain : Jordi Gamito

Temps : 1:16:08

Vitesse : 8,4 km/h

Amateurs

Temps : 02:23:45 (+00:53:00 vs KOM)

Vitesse : 4,47 km/h



Anecdote Strava KOM : Dernier repérage rime avec grand ménage pour Jordi Gamito, qui ne laisse aucune chance aux autres coureurs sur la montée au col de la Seigne depuis Les Chapieux, deux semaines avant l'UTMB 2021. Malheureusement le troisième de l'édition 2018 ne réitérera pas l'exploit en 2021, avec un abandon à La Fouly au 113ème kilomètre.

Anecdote Strava QOM : Jessica Brazeau ne prépare ni une course ni un record d'ascension lorsqu'elle prend le QOM du col de la Seigne en 2023. Une simple séance d'entraînement, avec son mari Jim Walmsley, lui aura permis de prendre le record de Katie Schide établi l'année précédente, lors de sa victoire à l'UTMB 2022, non sans mal d'après la description de son activité Strava.

Col de la Seigne

Segment Courmayeur - Bertone

4, 98 km / 782 m D+

Queen of Moutain : Noor van der Veen

Temps : 0:57:27

Vitesse : 5, 2 km/h

King of Moutain : Jim Walmsley

Temps : 0:47:59

Vitesse : 6,2 km/h

Amateurs

Temps : 01:31:43 (+00:43:44 vs KOM)

Vitesse : 3,26 km/h



Anecdote Strava KOM : Deux semaines avant l'UTMB 2017, aussi appelée la course du siècle, car réunissant tous les grand vainqueurs et favoris de la décennie, Jim Walmsley écrase le record de la montée au refuge Bertone de plus de 8 minutes durant l'une de ses dernières séances d'affûtage d'avant course. Durant la course, Jim finira 5e après une grosse défaillance à Champex-Lac, où il s'arrêtera dormir plus d'une heure.

Anecdote Strava QOM : Alpiniste expérimentée et coureuse talentueuse, Noor van der Veen a récemment pris le QOM de la montée au refuge Bertone depuis Courmayeur. Membre du NKBV Expeditie Academie, une école d'élite des alpinistes néerlandais, Noor van der Veen possède des qualités de grimpeuse et est habituée aux montées raides.

Segment Bertone - Arnouvaz

12, 58 km / 428 m D+

Queen of Moutain : Lisa Jansson

Temps : 1:09:29

Vitesse : 10,9 km/h

King of Moutain : Jon Albon (CCC 2022)

Temps : 1:02:51

Vitesse : 12,1 km/h

Amateurs

Temps : 02:12:20 (+01:10:00 vs KOM)

Vitesse : 5,73 km/h



Anecdote Strava : Pendant la CCC 2022; Jonathan Albon prend le record du segment Bertone - Arnouvaz; qui était détenu jusque-là par Hayden Hawks lors de sa victoire à la CCC en 2017. Cette performance permet au Britannique de remonter sur la tête de course; après avoir pointé en 10e position à Bertone. Il finira la course à la deuxième place, derrière le Suédois Petter Engdahl.

Anecdote Strava QOM : Anne-Lise Rousset a déjà marqué l'histoire de l'événement, en remportant la CCC 2014 à seulement 26 ans. En 2018, elle décide de se représenter sur la ligne de départ à Courmayeur. Elle ne réitérera malheureusement pas sa performance mais s'offrira une belle 4e place. Lors de cette course, elle parcourra la section Bertone - Arnuva en 1h15min (8e meilleur temps aujourd'hui), seule Katie Schide fera mieux ce jour-là sur le même segment, en s'attribuant le 7e meilleur temps sur le segment.

Segment Arnouvaz - Grand Col Ferret

3,96 km / 744 m D+

Queen of Moutain : Katrina Miller

Temps : 0:41:31

Vitesse : 5,8 km/h



King of Moutain : Manuel Merillas

Temps : 0:31:37

Vitesse : 7,6 km/h

Amateurs

Temps : 01:20:20 (+00:49:00 vs KOM)

Vitesse : 3,01 km/h

Anecdote Strava KOM : C'est en s'entraînant pour battre le record de l'ascension du Mont Blanc et du Mont Rose que Manuel Merillas obtiendra le KOM du Grand Col Ferret. Trois jours après cette belle sortie, Manuel parviendra d'ailleurs à prendre le record tant convoité du Mont Blanc aller-retour depuis Courmayeur.

Anecdote Strava QOM : En préparation pour la CCC 2021, où elle terminera 2èe au classement féminin Abby Hall effectue une superbe séance d'entraînement pour repérer le Val Ferret dans laquelle elle prend le second temps de la montée du col Italo-Suisse.

Grand col Ferret

Segment Grand Col Ferret - La Fouly

9,32 km / 974 m D-



Queen of Moutain : Ruth Croft (CCC 2015)

Temps : 0:46:49

Vitesse : 12,0 km/h

King of Moutain : Ludovic Pommeret (CCC 2017)

Temps : 0:39:17

Vitesse : 14,3 km/h

Amateurs

Temps : 01:23:47 (+00:44:00 vs KOM)

Vitesse : 6,69 km/h



Anecdote Strava : Suite à sa remontada historique et victoire sur l'UTMB en 2016, le grand public découvrait les talents de descendeur de Ludovic Pommeret. C'est donc l'année suivante, lors de la CCC 2017, qu'il prendra le KOM de la descente du Grand col Ferret sur La Fouly, en essayant de recoller avec l'Américain Hayden Hawks. Malgré cette descente très rapide, il ne reviendra jamais sur la tête de course et finira sur la 3e marche du podium.

Anecdote Strava : Pour sa première participation à une course de l'événement UTMB en 2015, Ruth Croft comptait bien marquer les esprits sur la CCC. Avec un temps de 46 minutes, personne n'a fait mieux que la Néo-Zélandaise jusqu'à maintenant sur la descente du Grand Col Ferret. Elle ne faiblira jamais et finira par s'imposer en 12h54.

Segment La Fouly - Champex-Lac

13, 45 km / 515 m D+

Queen of Moutain : Lisa Jansson

Temps : 1:16:35

Vitesse : 10,6 km/h

King of Moutain : Jon Albon (CCC 2022)

Temps : 1:05:54

Vitesse : 12,3 km/h

Amateurs

Temps : 02:17:19 (+00:28:46 vs KOM)

Vitesse : 5, 91 km/h



Anecdote Strava KOM : C'est lors de la CCC 2022, en essayant de recoller Petter Engdahl, parti dès le début de la course, que Jonathan Albon prend le record du segment La Fouly - Champex-Lac. Le coureur britannique aura dévalé la portion de faux-plat descendant, qui mène à Orsières, puis gravi le mur de 400 mètres de dénivelé positif pour atteindre Champex-Lac à plus de 12 km/h de moyenne.

Anecdote Strava QOM : La Norvégienne Yngvild Kaspersen s'est dit animée par l'esprit viking, lors de sa victoire sur la CCC en 2023. Après un départ contrôlé, elle accélère à partir de La Fouly pour prendre la tête de la course à Trient. Avec un chrono de 1h19min, Yngvild réalise le deuxième meilleur temps du segment La Fouly - Champex-Lac durant la course.

Champex Lac

Champex-Lac - Bovine

10, 04 km / 778 m D+

Queen of Moutain : Ruth Croft (OCC 2018)

Temps : 1:05:17

Vitesse : 9,3 km/h



King of Moutain : Thibaut Baronian (OCC 2017)

Temps : 0:56:43

Vitesse : 10,7 km/h

Amateurs

Temps : 02:11:19 (+01:15:00 vs KOM)

Vitesse : 4,61 km/h



Anecdote Strava KOM : Après une troisième place en 2016, Thibaut Baronian revient sur l'OCC en 2017 avec de grosses ambitions. Il réalise une course épique et bataille avec Lauenstein et Camps pour la victoire. Sa montée à Bovine, depuis Champex-Lac, en 56 minutes, où il prend le record du segment est spectaculaire. Thibaut finira en seconde position de cette édition. Mission accomplie.

Anecdote Strava QOM : Quelle année 2018 pour la Néo-Zélandaise Ruth Croft ! Après une victoire sur le Marathon du Mont Blanc et sur le Speedgoat 50K Ruth prend le départ de l'OCC. Elle dominera largement la course, en réalisant un chrono record historique de 1h05 sur le segment de Bovine et terminera à la première place pour clôturer un été prolifique.

Segment Trient - Les Tseppes

3, 62 km / 697 m D+

Queen of Moutain : Mali Noyes

Temps : 0:43:15

Vitesse : 5,1 km/h

King of Moutain : Aurélien Dunand-Pallaz

Temps : 0:34:58

Vitesse : 6,4 km/h

Amateurs

Temps : 01:20:24 (+00:46:00 vs KOM)

Vitesse : 2, 76 km/h 1



Anecdote Strava KOM : Aurélien Dunand-Pallaz semble bien décidé à gagner cet UTMB 2024, après sa deuxième place en 2022. En témoigne un chrono de 34min58 sur la montée des Tseppes depuis Trient, à 3 semaines de la course qui lui permet de prendre très largement le KOM du Segment. Dans une vidéo partagé sur son activité, Aurélien s'amuse d'avoir pris ce KOM à Jim Walmsley et lui propose de se venger pendant la course.

Anecdote Strava QOM : Fondeuse freerideuse et enfin trail runneuse de talent, Mali Noyes a plus d'une corde à son arc d'athlète. C'est en préparant la CCC 2023 que l'Américaine du team Salomon a pris le QOM de la montée au Tseppes depuis Trient. Malheureusement, c'est au même endroit précisément qu'elle abandonnera deux semaines plus tard.

Segment La Flégère - Chamonix

7, 15 km / 850 m D-

Queen of Moutain : Caitlin Fielder (OCC 2021)

Temps : 0:29:59

Vitesse : 14, 4 km/h

King of Moutain : Jon Albon (OCC 2021)

Temps : 0:26:54

Vitesse : 16, 1 km/h

Amateurs

Temps : 01:04:46 (+00:38:00 vs KOM)

Vitesse : 6,67 km/h



Anecdote Strava KOM : C'est une course quasi parfaite que Jonathan Albon réalise sur l'OCC 2021. Victoire sans conteste, avec le record de l'épreuve en 5h03. Sa dernière descente, où il s'adjuge le KOM de La Flégère à Chamonix en moins de 27 minutes, illustre indéniablement la forme incontestable du Britannique ce jour-là.

Anecdote Strava QOM : Alors que la coureuse du team Hoka Caitlin Fielder pointe 4e au dernier ravitaillement de La Flégère, durant l'OCC 2021, malgré les crampes et la douleur, elle réalise une descente sur Chamonix d'anthologie. Cela lui permet de dépasser l'athlète espagnole Anna Comet d'accéder au podium et de s'adjuger le QOM au passage.

Montée la plus raide de l'UTMB : 24,9%

Le segment entre Trient et Les Tseppes se distingue comme étant le plus raide avec une pente moyenne de 24,87%. Le KOM (King of the Mountain), réalisé par Aurélien Dunand-Pallaz en 0:34:58, a récemment été pris à Jim Walmsley vainqueur de l'UTMB 2023, tandis que le QOM (Queen of the Mountain), détenu par Mali Noyes en 0:43:15, a été établi en 2023.

Descente la plus rapide de l'UTMB : 13%

Le segment entre La Flégère et Chamonix présente le dénivelé négatif le plus spectaculaire avec -850 m et une pente moyenne de -12,92 %. C'est ici qu'un coureur expérimenté en descente peut gagner du temps, comme l'a démontré Jonathan Albon avec son temps fulgurant de 0:26:54 pour le KOM, tandis que Caitlin Fielder détient le QOM avec un temps de 0:29:59.