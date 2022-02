Clotilde Pouzergue, la maire d'Oullins, est l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono. Elle fait le point sur le grand projet de réaménagement urbain de la Saulaie, mais aussi le sujet de la Zone à faibles émissions, et sur le projet de barrage sur l'Yzeron, finalement abandonné.

le projet de réaménagement urbain du quartier de la Saulaie à Oullins



"On travaille depuis plusieurs mois avec un architecte urbaniste et paysagiste. On avance vraiment sur de l'opérationnel, avec la création d'un parc sportif d'1 hectare qui n'était pas prévu jusqu'à présent. On travaille aussi sur un plan de composition, on découpe le futur quartier - en tout cas la partie friche - en îlots, dans lesquels on retrouvera du logement, de l'activité économique, mais aussi des équipements publics comme une école. On veut un quartier très apaisé", explique la maire. 900 logements seront construits.

Ce projet représente "10% du territoire" d'Oullins en tout. "Oullins, c'est 440 hectares, et le projet urbain fait 40 hectares, dont 18-20 hectares de friche. C'est la seule réserve foncière qui reste sur Oullins", ajoute-t-elle.

l'extension de la Zone à faibles émissions (ZFE)

"On a émis un avis défavorable, non pas sur la ZFE - on est tous pour améliorer la qualité de l'air et diminuer la pollution -. Ce qu'on conteste, c'est la manière d'y aller "à marche forcée". Les habitants ne sont pas du tout informés sur ce qu'est une ZFE. Je reporte aussi la faute à l'Etat. Au niveau national, on aurait pu faire des campagnes d'information massive", souligne Clotilde Pouzergue. (Dans la Métropole de Lyon) les choses vont trop vite. L'exécutif métropolitain annonce d'ores et déjà une sortie du diesel en 2026. C'est trop rapide"

l'abandon du projet de barrage sur l'Yzeron

Le projet de barrage sur l'Yzeron a été abandonné à Francheville. Vous regrettez cet abandon ? "Bien sûr. Les villes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins ont le plus grand nombre d'habitants qui sont dans une zone inondable, environ 3000 personnes. Certes, de gros aménagements ont été faits depuis 2012 pour élargir le lit de la rivière contre les risques d'une crue trentenale. On sait que les habitants sont protégés contre une crue trentenale (une chance sur 30 de se produire chaque année). L'objectif du Sagyrc était de protéger les habitants contre une crue centenale (une chance sur 30 de se produire chaque année), tout le monde sait que c'est quelque chose qui peut arriver. On repart sur 4 ans d'études. On a perdu 2 ans. Depuis 2020, il ne s'est rien passé. Il y a eu une pseudo concertation pendant deux ans", explique Clothilde Pouzergue.