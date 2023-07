Lyon : une nouvelle œuvre sur les tramways du réseau TCL

Une nouvelle œuvre de street-art est déployée sur une rame du réseau TCL à Lyon.

Le projet de valorisation de l'art mené par le Sytral depuis décembre 2021 se poursuit avec la mise en avant de l'artiste brésilien Rafael Sliks, originaire de Sao Paulo, capitale mondiale du street-art. Son œuvre habillera une rame circulant sur les lignes T1, T2 ou T6.

Un trolleybus et six rames de tramway habillés d'œuvres

"Son travail est ancré dans la culture du graffiti ainsi que dans l’art de la calligraphie. Il crée sa calligraphie et ses typographies à la bombe aérosol ainsi qu’à la peinture à l’huile. Les couleurs, répétitions, superpositions, mouvements, la nature et les rythmes musicaux contribuent à nourrir son monde intérieur et à créer ses énigmes visuelles", explique Sytral Mobilités dans un communiqué de presse.

Depuis 2021, 1 trolleybus de la ligne C3 et 6 rames de tramway sont devenues des œuvres mobiles, "faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d’une collection de street art", précise encore Sytral Mobilités.