Des marchandises ont été saisies et détruites après une opération de la police municipale au marché sauvage des Etats-Unis à Lyon.

Une opération de police, menée par plus de 60 policiers municipaux et ASVP, a été menée sur le marché sauvage des Etats-Unis de Lyon, sur la place du 8 mai 1945, ce mardi 4 février dans l'après-midi. Celle-ci fait suite à l'arrêté pris le 31 janvier dernier par la Ville et Métropole de Lyon pour interdiction de stationnement sur les parkings latéraux.

Cette action coup de poing a débouché sur 10 mises en fourrière de véhicules mal stationnés dans le quartier et plus de 2 tonnes de marchandises ont été évacuées, selon les services de la Ville. Un camion broyeur a également été débauché sur place pour détruire les marchandises saisies.

"Nous sommes conscient de la difficulté de mettre fin à cette situation mais nous ne baisserons pas les bras et allons poursuivre notre action", écrit sur ses réseaux sociaux Olivier Berzane, le maire écologiste du 8e arrondissement, présent sur place. En 2024, selon la Ville, 36 000 évictions de vendeurs illégaux pendant le marché légal ont été réalisées par la police municipale.