Une nouvelle école du 7e arrondissement de Lyon occupée par une famille à la rue

L'école Marc Bloch, dans le 7e arrondissement de Lyon accueillera dès ce mardi soir une mère et ses deux enfants à la rue.

Alors que la trêve hivernale a commencé au début du mois, la crise de l'hébergement d'urgence continue dans la métropole lyonnaise. Dès ce mardi soir, l'école Marc Bloch, dans le 7e arrondissement de Lyon, accueillera pour la deuxième fois une famille à la rue. Une maman et ses deux enfants vont être accueillis et soutenus par le collectif Jamais Sans Toit, qui, dans un communiqué, demande à ce que l'État "prenne ses responsabilités au titre du droit inconditionnel au logement des parents d’élèves se mobilisent pour mettre cette mère et ses 2 enfants à l’abri."

Et d'ajouter : "La solidarité individuelle ne devrait pas se substituer à la solidarité nationale. Nous demandons que la préfecture du Rhône héberge tous les enfants de manière inconditionnelle." En août dernier, un rapport de l'Unicef et de la Fédération des acteurs de la solidarité indiquait par ailleurs que 553 personnes restent sans solution d'hébergement en Auvergne-Rhône-Alpes.